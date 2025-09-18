Logitech esitteli G-Play-tuotejulkistustapahtumassaan uuden G Pro X2 Superstrike -pelihiiren, jota se mainostaa läpimurtona kilpailullisen pelaamisen saralla. Hiiren kytkimissä käytetään Superstrike-tekniikkaa, joka yhdistää induktioon perustuvan analogisen havaitsemisen ja reaaliaikaisen haptisen palautteen. HITS eli Haptic Inductive Trigger System korvaa hiiressä perinteisesti käytettävät mikrokytkimet.
Päänapeissa on 0,6 millimetrin liikerata, jolle käyttäjä voi ohjelmallisesti asettaa kytkentäpisteen 10 eri kohtaan. Hiiri tukee myös magneettikytkimiä käyttävistä pelinäppäimistöistä tuttua rapid trigger -ominaisuutta, joka nollaa kytkimen välittömästi, kun siitä päästetään irti, ilman että sen täytyy palautua kokonaan ylös asti. Resetointipisteitä käyttäjä voi säätää viiteen eri kohtaan liikerataa. Lisäksi säädettävissä on haptisen palautteen voimakkuus asteikolla 1-5.
Logitechin omien sanojen mukaan tekniikalla saavutettaisiin 9-30 millisekuntia alhaisempi viive kuin nykyisillä perinteisiä kytkimiä käyttävillä pelihiirillä.
G Pro X2 Superstrike painaa 65 grammaa eli se on hieman painavampi kuin tämähetkiset markkinoiden kevyimmät pelihiiret, joiden paino pyörii 50 gramman tuntumassa. Sensorina käytössä on Logitechin Hero 2 (44 000 DPI) ja langaton Lightspeed-yhteys tukee 8000 Hz:n päivitysnopeutta. Akkukestoksi luvataan 90 tuntia. Hiiri saapuu myyntiin tammi-maaliskuussa 2026 ja sen suositushinta Euroopassa on 179,99 euroa.
Lähde: Logitech
