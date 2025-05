Suomesta jalansijaa havitteleva Realme tituleeraa uusia GT 7 -mallejaan "lippulaivamallien teilaajiksi".

Suomessa paremmin tunnetun OnePlussan kanssa samaan konserniin kuuluva Realme julkaisi täkäläisille markkinoille keväällä keskihintaiset realme 14 Pro -mallinsa, joista kalliimpi 14 Pro+ vieraili myös io-techin testissä. Aiemmin tässä kuussa julkaistiin lisäksi edullisemmat 14- ja 14T-mallit, mutta nyt kiinalaisvalmistaja on tuonut Suomessa myyntiin myös tyyriimpää päätä edustavat GT 7- ja GT 7T -puhelimensa.

Kärkimalli GT 7 on varustettu 6,78-tuumaisella AMOLED-näytöllä, joka rullaa 120 hertsin maksimivirkistystaajuudella ja jopa 6000 nitin piikkikirkkaudella. Järjestelmäpiirinä puhelimessa on MediaTekin lippulaivamallia lähentelevä Dimensity 9400e, jonka kylkeen tarjotaan RAM-muistia ja tallennustilaa joko 12 & 256 tai 12 & 512 gigatavua.

Kolmoistakakameran pääkamera hyödyntää Sonyn IMX906-sensoria 50 megapikselin tarkkuudella ja se pystyy myös 8K-videokuvaukseen (30 FPS). Tarjolla on myös 50 MP:n 2x-telekamera, 8 MP:n ultralaajakulmakamera sekä 32 MP:n etukamera. Tekoälyavustuksia valokuvaukseen on tarjolla esimerkiksi pääkameran AI Travel Snap nopeiden kuvien ottamiseen sekä maisemakuviin suunnattu AI Landscape+.

GT 7:ssä on IP69-suojaluokitus pölyä ja vettä vastaan sekä järeä 7000 milliampeeritunnin akku, joka latautuu jopa 120 watin teholla. Akulle myös mainostetaan viiden tähden TÜV Rheinland -laatusertifikaattia.

GT 7 tulee myös Aston Martinin vihreästä värityksestä inspiraationsa saavana Dream Edition -erikoismallina (kuvassa oikealla), jossa on 16 Gt:n RAM-muisti, alumiininen rakenne ja erillinen hiilikuituvalmisteinen suojakuori. Mukana tulee myös 120 watin pikalaturi ja erikoisvalmisteinen SIM-korttikelkan avaustyökalu.

realme GT 7:n tekniset tiedot:

Värivaihtoehdot: IceSense Black, IceSense Blue, Aston Martin Green (Dream Edition)

Ulkomitat ja paino: 162,4 × 76,1 × 8,3 mm – 206 g

IP69-suojaluokitus

6,78” AMOLED-näyttö, 1264 × 2780 pikseliä, 120 Hz, 6000 nitin piikkikirkkaus, HDR10+, Dolby Vision

MediaTek Dimensity 9400e -järjestelmäpiiri (4 nm) 1 × Cortex-X4 (3,4 GHz) + 3 × Cortex-X4 (2,85 GHz) + 4 × Cortex-A720 (2,0 GHz) Immortalis-G720-grafiikkasuoritin

12 Gt RAM-muistia

256 & 512 Gt tallennustilaa

Kolmoistakakamera: 50 MP:n pääkamera (1/1,56” Sony IMX906), f1.8 50 MP:n 2x-telekamera (1/2,8” Samsung S5KJN5), f2.0 8 MP:n ultralaajakulmakamera (1/4” OV8D10), f2.2

32 MP:n etukamera (1/2,74” Sony IMX615), f2.4

Videokuvaus: 8K 30 FPS, 4K 30/60 FPS

5G, LTE (Dual-nano-SIM, eSIM)

Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4, NFC

GPS, BDS, Glonass, Galileo, QZSS, NavIC

Stereokaiuttimet

7000 mAh:n akku, 120 W:n pikalataus, 7,5 W:n käänteinen lataus

realme UI 6.0 (Android 15) 4 Android-versiopäivitystä, 6 vuoden tietoturvakorjaukset



Astetta edullisempi GT 7T on isoveljeensä nähden karsittu lähinnä järjestelmäpiirin osalta, eikä siinä ole telekameraa. Puhelimen näytössä on 6,8 tuuman AMOLED-paneeli niin ikään 120 Hz:n maksimivirkistystaajuudella, mutta sen piikkikirkkaus on 1800 nitiä. Järjestelmäpiirinä toimii Dimensity 8400 Max, joka pohjautuu loppuvuodesta julkaistuun 8400:aan. Muistia ja tallennustilaa GT 7T:ssä on samat määrät, eli 12 & 256 ja 12 & 512 Gt.

Kaksoiskamerajärjestelmän niin ikään 50 MP:n pääkamera käyttää hieman eri sensoria GT 7:ään nähden eikä tue 8K-videokuvausta, ja lisäksi telekamera on pudonnut pois. Molemmissa malleissa on samat ultralaajakulma- ja etukamerat.

Myös GT 7T on IP69-suojattu ja siinä on suurikokoinen 7000 mAh:n akku 120 W:n pikalatauksella sekä grafeenikuori, jonka kerrotaan pitävän puhelin miellyttävän viileänä kädessä.

realme GT 7T:n tekniset tiedot:

Värivaihtoehdot: Racing Yellow, IceSense Black, IceSense Blue

Ulkomitat ja paino: 162,4 × 76 × 8,3 mm – 202 g

IP69-suojaluokitus

6,8” AMOLED-näyttö, 1280 × 2800 pikseliä, 120 Hz, 1800 nitin piikkikirkkaus, HDR10+

MediaTek Dimensity 8400 Max -järjestelmäpiiri (4 nm) 1 × Cortex-A725 (3,25 GHz) + 3 × Cortex-A725 (3,0 GHz) + 4 × Cortex-A725 (2,1 GHz) Mali-G720-grafiikkasuoritin

8 & 12 Gt RAM-muistia

256 & 512 Gt tallennustilaa

Kaksoistakakamera: 50 MP:n pääkamera (1/1,56” Sony IMX896), f1.8 8 MP:n ultralaajakulmakamera (1/4” OV8D10), f2.2

32 MP:n etukamera (1/2,74” Sony IMX615), f2.4

Videokuvaus: 4K 30/60 FPS

5G, LTE (Dual-nano-SIM, eSIM)

Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 6.0, NFC

GPS, BDS, Glonass, Galileo, QZSS, NavIC

Stereokaiuttimet

7000 mAh:n akku, 120 W:n pikalataus

realme UI 6.0 (Android 15) 4 Android-versiopäivitystä, 6 vuoden tietoturvakorjaukset



Uudet realme GT 7- ja GT 7T -mallit ovat saatavilla seuraavin suositushinnoin:

GT 7: 749 € (12 & 256 Gt), 799 € (12 & 512 Gt)

GT 7 Dream Edition: 899 € (16 & 512 Gt)

GT 7T: 649 € (12 & 256 Gt), 699 € (12 & 512 Gt)

Lisäksi Proshopin julkaisutarjouksena on 100 euron alennus GT 7:stä ja GT 7T:stä 22.6. saakka, ja GT 7 Dream Editionin kaupanpäällisiksi tarjotaan Buds Air 7 Pro -nappikuulokkeet.

Lähde: Sähköpostitiedote