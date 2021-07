HMD Global julkisti iskunkestävän Nokia XR20-älypuhelimen

Uutuus jakaa monin osin yhtenevän teknologian aiemmin julkaistujen X10:n ja X20:n kanssa, mutta tarjoaa lisäksi iskun- ja vedenkestävän rakenteen sekä pidemmän neljän vuoden tuen tietoturvapäivityksille.

HMD Global on julkistanut uuden X-sarjaan sijoittuvan älypuhelimen – Nokia XR20. Kuten valmistajan aiemmista markkinoinneista oli odotettavissa on uutuus iskunkestävä, minkä lisäksi myös huhut olivat oikeilla suunnilla ja teknisiltä ominaisuuksiltaan uutuus muistuttaa monin osin aiemmin io-techin testissäkin käynyttä X20:tä.

Iskunkestävyys Nokia XR20:lle on taattu MIL-STD-810H-standardilla, ja puhelimelle luvataankin tuki pudotuksille jopa 1,8 metristä, upotukselle veteen 1,5 metrin syvyyteen puoleksi tunniksi ja lämpötiloille -22–55 asteen välille. Tarvittaessa puhelimen voi myös pestä vedellä ja saippualla. Puhelimen näyttöä suojaa Corningin tuorein Gorilla Glass Victus -suojalasi, minkä lisäksi HMD Global lupaa näytölle yhden vuoden ilmaisen vaihtotakuun, jos se pääsee hajoamaan.

HMD Global mainostaakin XR20:n jatkavan muiden X-sarjalaisten tavoin pitkäikäisyyttä tavoittelevalla ympäristöystävällisellä linjalla, minkä myötä verkkovirta-adapteria ei toimiteta myöskään XR20:n mukana. Pitkän fyysisen kestävyyden lisäksi valmistaja lupaa tutut kolmen vuoden takuun ja kolme suurta Android-versiopäivitystä, mutta kuukausittaisten tietoturvapäivitysten tukea on laajennettu entisestään neljään vuoteen.

Kestävien kuorten sisään pakatulta raudaltaan XR20 muistuttaa vahvasti aiemmin julkaistuja X10 ja X20 -malleja. Järjestelmäpiirinä toimii Qualcommin Snapdragon 480 5G, jonka parina on mallista riippuen joko 4 Gt RAM-muistia ja 64 Gt tallennustilaa tai 6 Gt RAM-muistia ja 128 Gt tallennustilaa. Näyttö tarjoaa Full HD+ -resoluution ja yltää korkeimmillaan 550 nitin (cd/m2) kirkkauteen. Akku puolestaan on kooltaan 4630 mAh, eli se on kasvanut hieman sisaruksistaan. Puhelin tukee korkeintaan 18 watin pikalatausta tai 15 watin langatonta latausta Qi-standardilla.

Kameraratkaisuissa puolestaan on otettu askel sisarmalleja yksinkertaisempaan suuntaan, sillä puhelimessa on käytössä vain kahden takakameran kokonaisuus. Pääkameran resoluutio on 48 megapikseliä ja sen tukena on 13 megapikselin ultralaajakulmakamera. Kameroiden alapuolelle puhelimeen on sijoitettu kaksi erillistä LED-kuvausvaloa.

Nokia XR20:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 171,64 x 81,5 x 10,64 mm

Paino: 248 grammaa

6,67” LCD-näyttö, 1080 x 2400, 20:9-kuvasuhde, 550 cd/m 2 (nit)

(nit) Qualcomm Snapdragon 480 5G -järjestelmäpiiri

4 tai 6 Gt RAM-muistia

64 tai 128 Gt tallennustilaa, microSD-korttipaikka (max 512 Gt)

5G-yhteydet, Sub 6 GHz, (n1, n2, n3, n5, n7, n28, n41, n66, n77/n78), LTE-yhteydet, Dual SIM

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready (Wi-Fi 6), Wi-Fi dual-band (2.4GHz + 5.0GHz), 2×2 MiMo

Bluetooth 5.1, NFC, (A)GPS, Galileo, GLONASS, Beidou, QZSS, NavlC

Kaksoiskakamera 48 megapikselin pääkamera 13 megapikselin ultralaajakulmakamera

8 megapikselin etukamera

Stereokaiuttimet, 3,5 mm:n kuulokeliitäntä, sormenjälkilukija virtapainikkeessa

4630 mAh:n akku, USB Type-C (USB 3.0), 18 watin pikalataus, 15 watin langaton lataus (Qi)

Android 11, 3 vuoden versiopäivitykset, 4 vuoden kuukausittaiset tietoturvakorjaukset

Nokia XR20:n ennakkomyynti on alkanut välittömästi ja kauppoihin laite saapuu 30. heinäkuuta alkaen. Edullisemman 4/64 Gt:n mallin suositushinta on 529 euroa ja kalliimman 6/128 Gt:n mallin puolestaan 599 euroa. Puhelin tulee saataville kahtena värivaihtoehtona – Ultra Blue ja Granite.

Lähteet: HMD Global (1), (2)