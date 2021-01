Qualcomm julkaisi ensimmäisen 5G-yhteyksiä tukevan 400-sarjan järjestelmäpiirin – Snapdragon 480 5G

Qualcommin uutuuspiiri tarjoaa 5G-yhteyksien lisäksi huomattavaa suorituskykyparannusta edullisemman pään puhelimiin.

Qualcomm on tänään julkistanut uuden Snapdragon 480 5G -järjestelmäpiirin. Nimensä mukaisesti kyseessä on valmistajan edullisimpaan 400-sarjaan kuuluva järjestelmäpiiri ja samalla sarjan ensimmäinen 5G-piiri. Uutuus syrjäyttää Snapdragon 690 5G:n yhtiön edullisimman 5G-järjestelmäpiirin paikalta ja tuo uudet yhteydet entistä laajemman yleisön saataville.

Snapdragon 480 5G on suuri päivitys 400-sarjaan, eikä pelkästään 5G-tuen vuoksi. Edellisen 400-sarjan huippupiiriin Snapdragon 460:een verrattuna kehitystä on tapahtunut niin prosessorin kuin myös grafiikkapiirin osalta. Snapdragon 460:n neljästä Kryo 240 tehoytimestä ja neljästä Kryo 240 virransäästöytimestä on siirrytty kahteen 2 GHz:n taajuudella toimivaan Kryo 460 tehoytimeen ja kuuteen Kryo 460 virransäästöytimeen. Samaa ydinkonfiguraatiota on käytetty aiemmin Snapdragon 675 -piirissä. Uudet tehoytimet ovat Cortex-A76-pohjaisia, kun Snapdragon 460 luotti vielä Cortex-A73-pohjaisiin ytimiin.

Myös grafiikkapiirin osalta Snapdragon 480 5G on saanut osakseen kehitystä ja sisällä pyöriikin Snapdragon 750G:stä tuttu Adreno 619. Valmistusprosessin osalta uutuus luottaa Samsungin 8 nm:n 8LPP-tekniikkaan. Qualcomm lupaakin Snapdragon 480 5G:n tarjoavan jopa 100 prosenttisen suorituskykyparannuksen CPU ja GPU -suorituskykyyn edelliseen sukupolveen verrattuna.

Yhteyksistä 480 5G:ssä huolehtii järjestelmäpiiriin integroitu X51 5G -modeemi. Muilta osin uutuuspiiri tukee Wi-Fi 6:tta, Bluetooth 5.1:tä, kolmen 13 megapikselin kameran yhtäaikaista käyttöä, kolmen 720p-videon yhtäaikaista kaappausta ja 120 Hz:n FullHD+-näyttöjä. Yksittäinen kamera voi olla korkeimmillaan 64 megapikseliä ja yksittäistä videokuvaa on puolestaan mahdollista kuvata korkeimmillaan 1080p-resoluutiolla 60 FPS:n nopeudella.

Ensimmäisiä Snapdragon 480 5G:tä käyttäviä puhelimia on odotettavissa markkinoille alkuvuoden aikana.

Lähde: Qualcomm (1), (2)