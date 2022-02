HMD Global kommentoi Nokia-älypuhelinten myyntikieltoa tietyissä Euroopan maissa

Uutisoimme eilen HMD Globalin joutuneen lopettamaan useiden Nokia-älypuhelinten myynnin tietyissä Euroopan maissa joihin kuuluvat ainakin Saksa, Ranska ja Sveitsi. Nyt HMD Global on itse antanut virallisen lausunnon aiheesta.

Yritys kertoo olevansa puolustavana osapuolena useassa oikeustapauksessa VoiceAgeEVS LLC:n (VAEVS) kanssa useilla eri alueilla, Saksa mukaan lukien. HMD on omien sanojensa mukaan pettynyt ensimmäisen oikeusasteen antamaan päätökseen myyntikiellosta ja on jo tehnyt valituksen.

HMD kertoo kuitenkin itsekin mittavan patenttiportfolion omistavana yrityksenä ottavansa immateriaalioikeudet vakavissaan ja on valmis tarjoamaan ja ottamaan lisenssejä kohtuullisin ehdoin. VAEVS:n esittämien yrityksen mukaan liiallisten vaatimusten johdosta HMD kertoo ryhtyneensä jo toimiin poistaakseen EVS-tuen Saksassa myytävistä tuotteista. Yritys ei myöskään usko poistolla olevan merkittäviä vaikutuksia liiketoimintaan EVS:n marginaalisten etujen vuoksi.

HMD Globalin lausunto myyntikiellosta:

HMD is a defendant in several lawsuits initiated by a patent troll called VoiceAgeEVS LLC (”VAEVS”) in different jurisdictions, including Germany. Landgericht Mannheim has given its first ruling in these lawsuits as a court of first instance that the patent-in-suit is considered infringed by said court. There is no decision yet on the validity of said patent, given that the invalidity proceedings are pending before a different German court. HMD is disappointed in the decision of the court of first instance and has appealed. HMD remains confident regarding the outcome of the overall dispute.

As the owner of significant patent portfolio itself, HMD takes intellectual property rights seriously and is willing to offer and take licenses on fair, reasonable and non-discriminatory (“FRAND”) terms. Given the excessive non-FRAND royalty demands made publicly by VAEVS, HMD has already taken measures to remove support for EVS from products sold in Germany thereby enabling the continued sales in Germany. Given the marginal (if any) benefits with EVS and how rarely it is supported by the operators, HMD does not expect the removal of EVS functionality to have any meaningful impact on its business.