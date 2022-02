Intelin Arc A380 ensimmäisessä testissä (DG2/Alchemist)

SiSoftwaren ensimmäisissä testeissä Arc A380 häviää kaikille saman suorituskykyluokan verrokeilleen, mutta mikäli näytönohjaimen TDP pitää kutinsa, on suorituskyky hyvällä tasolla suhteessa kulutukseen.

Intel varmisti hiljattain, että se tulee tuomaan Arc-näytönohjaimia ensimmäisen vuosineljänneksen aikana myyntiin vain kannettavissa. Työpöytäversiot tulevat seuraamaan perässä vuoden toisella neljänneksellä ja työasemaversiot kolmannella neljänneksellä.

Julkaisuaikataulusta riippumatta SiSoftware on saanut käsiinsä edullisinta päätyä edustavan Arc A380:n ja julkaissut siitä ensimmäisen arvostelun. Samalla testiohjelmistaan tuttu sivusto varmisti myös järeämpien mallien tekniset tiedot, tai ainakin niiden maksimit.

Perheen pienempään DG2-128-piiriin perustuva Arc A380 on varustettu 128 Execution Unit -yksiköllä eli 1024 varjostinprosessorilla. XMX-matriisilaskimia on käytössä 16, ROP-yksiköitä 32 ja teksturointiyksiköitä 64. Grafiikkapiirin L1-välimuistien koko on 64 Kt ja L2-välimuistin 1 Mt. Kenties hieman erikoisesti piirissä ei ole lainkaan tukea FP64-tarkkuudelle. Käytännön merkitystä rajoituksella on vain vähän jos lainkaan, sillä käytännössä tarkkuutta käytetään vain tieteellisessä laskennassa.

Järeämmät A500- ja A700-sarjat perustuvat järeämpään DG2-512-piiriin ja niissä on odotetusti käytössä 384 ja 512 EU-yksikköä eli 3072 ja 4096 varjostinprosessoria. XMX-matriisilaskimia tulee olemaan käytössä 48 ja 64 kappaletta ja piirien muistiväylät ovat 192- ja 256-bittiset, jolloin GDDR6-muistia tulee olemaan käytössä 12 ja 16 gigatavua.

Itse arvostelun kohteena olevassa Arc A380 -näytönohjaimen osalta ei ole tiedossa olevaa minimikellotaajuutta, mutta näytönohjaimen käytännön kellotaajuus oli testeissä noin 2,45 GHz. Huolimatta korkeasta kellotaajuudesta Intel on saanut pidettyä näytönohjaimen TDP-arvon 75 watissa.

SiSoftwaren testipatteristossa Arc A380 nettosi yleispistemääräkseen OpenCL-rajapinnalla 7661 pistettä, kun niin ikään OpenCL:ää käyttävä Radeon RX 6500 XT nettosi 8350 pistettä. CUDA-rajapintaa käyttävät GeForce GTX 1660 Ti- ja RTX 3050 nettosivat 11870 ja 13230 pistettä, mutta valitettavasti NVIDIAn kaksikolta ei ole saatavilla vastaavia OpenCL-pistemääriä.

Vaikka Intel Arc A380:n suorituskyky ei testitulosta tavaamalla vakuuta, on sen suorituskyky suhteessa kulutukseen koko testijoukon parasta, ainakin jos oletetaan kaikkien näytönohjainten noudattavan niiden TDP-arvoja. Valitettavasti SiSoft ei ole mitannut näytönohjainten todellisia kulutuksia, joten tämän paikkansapitävyys jää todennettavaksi myöhemmin. Tarkemmin eri testeistä kiinnostuneille suosittelemme SiSoftin koko artikkelia aiheesta.

Lähteet: SiSoftware, Tom’s Hardware