HMD Global lanseerasi Nokia T21 -taulutietokoneen Suomen markkinoille

Nokia T21:n suositushinta Wi-Fi-verkkoja tukevalla mallilla on 269 euroa ja LTE-yhteyksillä 299 euroa.

HMD Global on tänään virallisesti julkaissut aiemmin jo esittelemänsä Nokia T21 -taulutietokoneen Suomen markkinoille. Alumiinikehyksinen tabletti toimii seuraajana valmistajan viime vuonna julkaisemalle Nokia T20:lle.

Valmistajan viimeaikaisista puhelimista tuttuun tapaan myös Nokia T21:n rungossa on valmistajan mukaan panostettu kestävään kehitykseen ja tabletin muovisesta takakuoresta 60 prosenttia on kierrätysmateriaaleja. Nokia T21:n 10,36-tuumainen näyttö tarjoaa 1200 x 2000 -resoluution ja tukee WGP ja AES 2.0 -kosketusnäyttökyniä.

Edeltäjästään T21 erottuu rautatasolla Unisoc T610:stä Unisoc T612:een vaihdetun järjestelmäpiirin myötä, minkä lisäksi RAM-muistin pohjamäärä on kasvatettu kolmesta neljään gigatavuun. Sekä järjestelmäpiirin prosessoripuoli että 12 nanometrin valmistustekniikka ovat edeltäjästä tuttuja, mutta grafiikkapiiri on päivitetty tuoreempaan Mali-G57:ään edeltäjämallin Mali-G52:sta. Tallennustilaa laitteeseen on saatavilla Wi-Fi-mallissa 64 gigatavua ja LTE-yhteyksillä varustetussa mallissa puolestaan 128 gigatavua.

Tabletin käyttökokemuksessa paperilla varsin pientä piiripäivitystä merkittävämpänä uudistuksena toiminee mukaan päivitetty Widevine L1 -tuki, eli Nokia T21 tukee edeltäjästään poiketen striimipalveluiden teräväpiirtovideota. Lisäksi tablettiin on tuotu mukaan mahdollisuus soittaa puheluita 4G-yhteyksiä tukevilla versioilla.

Nokia T21:lle luvataan kuukausittaiset tietoturvapäivitykset kolmeksi vuodeksi ja tabletilla on myös Googlen Android Enterprise Recommended -sertifikaatti. Android-päivityksiä tabletille luvataan kaksi kappaletta.

Nokia T21:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 247,5 x 257,3 x 7,5 mm

Paino: 422,6 grammaa

10,36” LCD-näyttö, 1200 x 2000, 360 nit (cd/m 2 ) tyypillinen maksimikirkkaus, tuiki Wacom WGP- ja Active ES 2.0 -kynille

) tyypillinen maksimikirkkaus, tuiki Wacom WGP- ja Active ES 2.0 -kynille Unisoc T612 -järjestelmäpiiri

4 Gt RAM-muistia

64 tai 128 Gt tallennustilaa, MicroSD-korttipaikka (max. 512 Gt)

11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5), Bluetooth 5.0, (A)GPS, Glonass, Galileo

8 megapikselin pääkamera, automaattitarkennus

8 megapikselin etukamera, kiinteä tarkennusetäisyys

8200 mAh:n akku, USB-C (2.0), 18 watin lataus (USB PD)

Android 12 2 Android-päivitystä, 3 vuoden kuukausittaiset tietoturvakorjaukset



Nokia T21:n myynti on alkanut Suomessa 22. marraskuuta. Wi-Fi-yhteyksillä varustetun 4 / 64 Gt:n version suositushinta on 269 euroa ja 4G-verkkoja tukevan 4 / 128 Gt:n version suositushinta on puolestaan 299 euroa.

