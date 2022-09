Molemmat uutuuspuhelimet sisältävät Snapdragon 695 -järjestelmäpiirin ja tarjoavat kolme suurta Android-päivitystä, kolmen vuoden tietoturvakorjaukset sekä kolmen vuoden takuun.

HMD Global on julkaissut tänään kaksi uutta älypuhelinta: valmistajan tämänhetkisen malliston kärkeen sijoittuvan Nokia X30 5G:n sekä edullisemman Nokia G60 5G:n, joista molemmat tulevat saamaan kolme Android-päivitystä, kolmen vuoden kuukausittaiset tietoturvakorjaukset ja kolmen vuoden takuun. Lisäksi valmistaja esitteli myös T21-taulutietokoneen, jolle luvataan kaksi Android-versiopäivitystä ja kolmen vuoden tietoturvakorjaukset.

Kaksikosta kalliimpi Nokia X30 5G on HMD Globalin mukaan valmistajan kaikkien aikojen ekologisin älypuhelin materiaalivalinnoista pakkaukseen saakka. Puhelimen runko on valmistettu 100 % kierrätetystä alumiinista ja 65 % kierrätetystä muovista ja pakkaus puolestaan 100 % FSC-sertifioitua ja 70 % kierrätettyä paperia.

X30 5G tarjoaa 50 megapikselin PureView-pääkameran optisella kuvanvakaimella ja Corningin Gorilla Glass DX+ -lasilla suojatulla optiikalla ja sen parina puhelimessa on 13 megapikselin ultralaajakulmakamera. Myös 6,43-tuumainen Full HD -reosluution ja 90 Hz:n AMOLED-näyttö on suojattu Corningin Gorilla Glass Victus -lasilla. X30 5G:n järjestelmäpiirinä toimii Qualcommin Snapdragon 695, jonka parina on 6 Gt RAM-muistia ja 128 Gt tallennustilaa tai 8 Gt RAM-muistia ja 256 Gt tallennustilaa.

Nokia X30 5G:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 158,9 x 73,9 x 7,99 mm

Paino: 185 grammaa

Gorilla Glass Victus -näytön suojana

6,43” AMOLED-näyttö, Full HD+, 90 Hz, 450 cd/m 2 tyypillinen maksimikirkkaus ja 700 cd/m 2 pistemäinen maksimikirkkaus

tyypillinen maksimikirkkaus ja 700 cd/m pistemäinen maksimikirkkaus Qualcomm Snapdragon 695 -järjestelmäpiiri

6 tai 8 Gt RAM-muistia

128 tai 256 Gt UFS 2.2 -tallennustilaa

5G, 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.1, (A)GPS, Glonass, BDS, Galileo

Kaksoistakakamera: 50 megapikselin pääkamera, (1/1,56”, 1 um pikselikoko), f1.8 13 megapikselin ultralaajakulmakamera (1/3,06”), f2.4, 123 asteen kuvakulma

16 megapikselin etukamera (1/3,06”, 1 um pikselikoko), f2.4

4200 mAh:n akku, USB-C (2.0), 33 watin pikalataus (USB PD)

Android 12 3 Android-päivitystä, 3 vuoden tietoturvakorjaukset



Edullisemman Nokia G60 5G:n takakuori puolestaan on valmistettu 100 % kierrätetystä muovista ja runko puolestaan 60 % Kierrätetystä muovista. Järjestelmäpiiri G60 5G:ssä on sama kuin X30 5G:ssä, mutta sen parina on pienemmät 4 Gt RAM-muistia ja 64 Gt tallennustilaa. Näyttö G60:ssa puolestaan on pykälän suurempi 6,58-tuumainen Full HD -näyttö 120 hertsin virkistystaajuudella.

Kamerajärjestelmänä G60 5G:ssä toimii 50 megapikselin pääkamera yhdessä 5 megapikselin ultralaajakulmakameran ja 2 megapikselin syvyystietokameran kanssa.

Nokia G60 5G:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 165,99 x 75,93 x 8,61 mm

Paino: 190 grammaa

Gorilla Glass 5 näytön suojana

6,58” näyttö, Full HD+, 120 Hz, 400 cd/m 2 tyypillinen maksimikirkkaus ja 500 cd/m 2 pistemäinen maksimikirkkaus

tyypillinen maksimikirkkaus ja 500 cd/m pistemäinen maksimikirkkaus Qualcomm Snapdragon 695 -järjestelmäpiiri

4 Gt RAM-muistia (ulkomailla myös 6 Gt:n malli)

64 Gt UFS 2.2 -tallennustilaa (ulkomailla myös 128 Gt:n malli)

5G, 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.1, (A)GPS, Glonass, BDS, Galileo

Kolmoistakakamera: 50 megapikselin pääkamera, (1/2,67”, 0,64 um pikselikoko), f1.8 5 megapikselin ultralaajakulmakamera (1/5”), f2.0 2 megapikselin syvyystietokamera (1/5”), f2.4

8 megapikselin etukamera (1/4”, 0,64 um pikselikoko), f2.0

4500 mAh:n akku, USB-C (2.0), 20 watin pikalataus (USB PD)

Android 12 3 Android-päivitystä, 3 vuoden tietoturvakorjaukset



Nokia T21 puolestaan on valmistajan viimeisin taulutietokone, joka tuo mukanaan alkuperäisestä T20:stä puuttuneen tuen HD-tason videotoistolle suoratoistopalveluissa. T21 tarjoaa 10,36-tuumaisen näytön ja tuen WGP ja AES 2.0 -kosketusnäyttökynille. Järjestelmäpiirinä tabletissa toimii Unisoc T612, jonka parina on 4 Gt RAM-muistia ja joko 64 tai 128 Gt tallennustilaa.

Nokia T21:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 247,5 x 157,3 x 7,5 mm

Paino: 422,6 grammaa

10,26” näyttö, 1200 x 2000, 360 cd/m 2 tyypillinen maksimikirkkaus, tuki Wacom WGP- ja Active ES 2.0 -kynille

tyypillinen maksimikirkkaus, tuki Wacom WGP- ja Active ES 2.0 -kynille Unisoc T612 -järjestelmäpiiri

4 Gt RAM-muistia (ulkomailla myös 6 Gt:n malli)

64 tai 128 Gt tallennustilaa, MicroSD-korttipaikka (max. 512 Gt)

11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5), Bluetooth 5.0, (A)GPS, Glonass, Galileo

8 megapikselin pääkamera, automaattitarkennus

8 megapikselin etukamera, kiinteä tarkennusetäisyys

8200 mAh:n akku, USB-C (2.0), 18 watin pikalataus (USB PD)

Android 12 2 Android-päivitystä, 3 vuoden tietoturvakorjaukset



Nokia X30 5G:n ja G60 5G:n ennakkomyynti alkaa tänään. Nokia X30:n suositushinnat ovat muistimääristä riippuen joko 549 tai 599 euroa ja kauppojen hyllyille puhelin tulee saataville sinisenä 7. lokakuuta ja valkoisena 4. marraskuuta. Nokia G60 5G:n suoistushinta puolestaan on 349 euroa ja kauppojen hyllyille e saapuu 9. syyskuuta. Nokia T21:n hintaa ja saatavuutta yritys ei vielä paljastanut.

Lähde: HMD Globalin lehdistötiedote