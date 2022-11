CaseLabs tekee paluun markkinoille ruotsalaisvoimin

Alkuperäinen CaseLabs ajautui konkurssiin vuonna 2018 Kiinan ja Yhdysvaltojen välisen kauppasodan tariffien nostamien kustannusten myötä.

Vuodesta 1971 asti toiminut CaseLabs tuli tutuksi etenkin harrastajille suunnitelluista koteloistaan, joihin tarjottiin verkkosivuilla vielä kustomointimahdollisuuksia ennen tilausta. Vuonna 2018 yhtiö ajautui kuitenkin konkurssiin, jonka viralliseksi selitykseksi kerrottiin uudet tariffit Kiinan ja Yhdysvaltain välisessä kauppasodassa ja niiden nostamat kustannukset.

Nyt länsinaapurista kuuluu kummia: CaseLabs on perustettu uudelleen. CaseLabs-faniksi tunnustautunut ruotsalainen Emil Rytterstedt on ostanut viime vuonna oikeudet CaseLabs nimeen sekä yhtiön tuotteisiin ja tekee nyt kovaa vauhtia tuloa takaisin markkinoille. Eurooppalaisesta näkökulmasta on hienoa, että uusi yhtiö aikoo hoitaa myös valmistuksen Ruotsissa.

Rytterstedtin mukaan uusi CaseLabs käy parhaillaan läpi alkuperäisiä piirustuksia ja ainakin toistaiseksi kaikki näyttää hyvältä tuotannon käynnistämistä ajatellen. Ensi alkuun yhtiö tulee tarjoamaan varaosia jo olemassa oleville CaseLabs-koteloille, jonka jälkeen se tulee päivittämään ainakin joitain vanhoja koteloita modernein I/O-optioin, GPU:n pystyasennuksen mahdollistavin adapterein ja muin vastaavin ominaisuuksin. Myöhemmin se aikoo myös suunnitella täysin uutta tuotantoa ja silmäkulmassa näkyy jo pienikokoisen uuden kopan pilke.

Lähde: CaseLabs