HMD Global on saanut laitteensa takaisin myyntiin poistettuaan patenttikiistan kohteena olleen EVS-tuen laitteistaan.

Uutisoimme helmikuussa HMD Globalin joutuneen lopettamaan useiden vanhempien älypuhelinmalliensa myynnin tietyissä Euroopan maissa VoiceAgeEVS LLC:lle (VAEVS) hävityn patenttioikeuskiistansa myötä. Nyt yritys on kuitenkin saanut puhelimensa takaisin myyntiin kyseisillä alueilla.

Alun perin puhelinten myyntikiellon jälkeen Nokian Saksan verkkokauppaan jäi saataville vain HMD Globalin viimeisimmät Nokia G21- ja G11 -mallit, mutta nyt verkkokaupasta löytyvät jälleen vanhemmatkin laitteet, kuten X10, X20 ja XR20.

Todennäköisesti puhelinten takaisin markkinoille saamisen taustalla on se, että HMD Global on yksinkertaisesti poistanut laitteistaan EVS-tuen, jonka patentin VAEVS omistaa. EVS (Enhanced Voice Service) on äänten hallintaan liittyvä paketti, jota käytetään muun muassa VoLTE-puheluissa, mutta EVS-tuki ei kuitenkaan ole noihin välttämätön, eli HMD Globalin tekemät muutokset eivät tarkoita VoLTE-tuen poistamista.

Suomessa asiasta ensimmäisenä uutisoi Mobiili.fi.

Lähteet: Mobiili.fi, Nokia Power User