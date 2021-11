HMD Globalin odotettu Android 11 -päivitys Nokia 6.2:lle ja 7.2:lle toi mukanaan myös ongelmia

Päivityksen myötä puhelinten akun lataaminen on vaatinut useilla käyttäjillä pelkän laturin liittämisen lisäksi myös laitteen uudelleenkäynnistämisen.

Nokia 7.2 ja Nokia 6.2 saivat Android 11-päivityksensä viime viikolla reilusti alun perin julkaistua vuoden 2021 ensimmäisen ja toisen vuosineljänneksen välille sijoitettua aikataulua myöhemmin. Valitettavasti myöhästymiset eivät jääneet päivitysten ainoaksi harmiksi, vaan puhelimiin on tullut Android 11:n mukana myös varsin merkittäviä ohjelmistobugeja.

Internetin keskusteluketjujen mukaan päivityksen seurauksena puhelinten lataaminen on hankaloitunut selvästi, sillä useilla käyttäjillä puhelin ei ole lähtenyt latautumaan enää välittömästi laturin kiinnittämisen jälkeen, vaan laite on vaatinut uudelleenkäynnistyksen latauksen käynnistämiseksi. Toisena ongelmana käyttäjillä on ollut haasteita kamerasovelluksen kanssa, eikä videokuvaus ole enää ollut mahdollista.

Kamerasovelluksen ongelmat vaikuttaisivat kuitenkin juontavan juurensa itse kamerasovellukseen, joka ei Google Playn mukaan ole enää yhteensopiva Android 11:tä käyttävien Nokia 6.2:n ja 7.2:n kanssa ja joidenkin käyttäjien mukaan sovelluksen päivitysten nollaus on voinut auttaa tilanteeseen.

Vähemmän toistuvina ongelmina käyttäjät ovat foorumeilla raportoineet myös Wi-Fi-yhteyksien takkuilusta ja käyttöjärjestelmän hidastelusta.

Lähteet: Nokia Community, TechBBS, Matkapuhelinfoorumi