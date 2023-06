HMD Globalin uusi Nokia G42 5G -älypuhelin on käyttäjän korjattavissa

HMD Global tarjoaa käyttäjälle puhelimensa korjausmahdollisuuden myös uudessa G42 5G -mallissa. Varaosat ja korjausoppaat tarjoaa iFixit.

HMD Global on julkistanut tänään uuden alemman keskihintaluokan Nokia G42 5G -älypuhelimen. Uutuus asemoituu mallistossa helmikuussa julkaistu G22-mallin yläpuolelle ja tarjoaa samaan tapaan käyttäjän korjattavaksi suunnitellun rakenteen. Yritys on toteuttanut yhteistyössä iFixit-sivuston kanssa korjausoppaat mm. näytön, akun ja latausliittimen vaihtamiseksi. Varaosien hintoja ei ole vielä julkaistu, mutta niiden voisi olettaa asettuvan noin 20-50 euron haarukkaan G22-mallin varaosien tavoin.

G42 5G:n sisällä on Snapdragon 480+ -järjestelmäpiiri, 6 Gt RAM-muistia sekä 128 Gt tallennustilaa. 90 hertsin IPS-näytön koko on 6,56 tuumaa ja tarkkuus HD+-tasoa. 50 megapikselin takakameran parina on kahden megapikselin makro- ja syvyystietokamerat. Etukameran resoluutio on 8 megapikseliä. 5000 mAh akun mainostetaan kestävän yhdellä latauksella jopa kolme päivää ja säilyttävän 80 % kapasiteetistaan 800 latausjakson jälkeen. Puhelin tukee 20 watin lataustehoa, mutta laturia ei toimiteta pakkauksen mukana.

Käyttöjärjestelmänä on uusin Android 13 -versio. Valmistaja lupaa puhelimelle kaksi seuraavaa Android-versiopäivitystä (14 ja 15) sekä kolmen vuoden kuukausittaiset tietoturvapäivitykset.

Nokia G42 5G tekniset tiedot:

Ulkomitat: 165 x 75,8 x 8,6 mm

Paino: 194 grammaa

Suojausluokitus: IP52

Rakenne: muovirunko, kierrätysmuovikuoret, Gorilla Glass 3 -näyttölasi

6,56” IPS LCD-näyttö, 720 x 1612, 90 Hz, 20:9-kuvasuhde, 560 nit max

Qualcomm Snapdragon 480+ 5G -järjestelmäpiiri

6 Gt RAM-muistia

128 Gt UFS 2.2 -tallennustilaa, microSD-muistikorttipaikka (max. 1 Tt)

5G-yhteydet SA & NSA (n1, n2, n3, n5, n7, n8, n28, n40, n41 (full), n66, n77, n78), Sub 6 GHz, LTE-yhteydet, Dual SIM

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready (Wi-Fi 6)

Bluetooth 5.1

GPS/AGPS, GLONASS, BDS, Galileo

Takakamerat: 50 megapikselin pääkamera, ISOCELL JN1, f1.8, AF 2 megapikselin makrokamera 2 megapikselin syvyystietokamera

8 megapikselin etukamera, f2.0, kiinteä tarkennus

monokaiutin, OZO Audio, 3,5 mm:n kuulokeliitäntä, sormenjälkilukija virtapainikkeessa

5000 mAh:n akku, USB Type-C 2.0, 20 watin pikalataus (QC3.0 & PD 3.0)

Android 13, 3 vuoden versiopäivitykset, 4 vuoden kuukausittaiset tietoturvakorjaukset

Nokia G42 5G:n ennakkomyynti alkaa välittömästi ja se tulee saataville 4. heinäkuuta. Laitteen suositushinta on 259 euroa. Värivaihtoehtoja ovat violetti ja harmaa. HMD Global myöntää puhelimelle 3 vuoden takuun.

Lähde: lehdistötiedote, tuotesivut