Magic5-puhelimet saapuvat myyntiin vielä kevään aikana, mutta taittuvanäyttöisen Magic Vs:n julkaisuaikataulua valmistaja ei vielä paljastanut.

Honor on julkistanut MWC-messuilla uudet Magic5 -malliston lippulaivaksi sijoittuvan Magic5 Pron sekä keskihintaluokkaisen Magic5 Liten ja lanseerasi samalla jo viime vuonna Kiinan markkinoilla nähdyn taittuvanäyttöisen Magic Vs:n myös länsimarkkinoille – mukaan lukien Suomeen.

Magic Vs on Samsungin Galaxy Z Fold -mallien tapaan sisältään suurikokoisen 7,9-tuumaisen OLED-näytön paljastava taittuvanäyttöinen puhelin, jonka paksuus on suljettuna vain 12,9 mm. Sisänäytön resoluutio on 2k+ ja virkistystaajuus 90 hertsiä. Ulkopuolella tarjolla puolestaan on 6,45-tuumainen Full HD+ -resoluution OLED-näyttö 120 hertsin virkistystaajuudella.

Magic Vs:n sarana erottuu tavanomaisesta, sillä se ei käytä lainkaan rattaita ja Samsungin viimeisimmistä laitteista poiketen valmistaja lupaa Vs:n olevan suljettuna täysin tasainen ilman näkyvää rakoa. Honor on hakenut saranalle myös TüV Rheinlandin todistuksen, jonka mukaan sarana kestää 400 000 taitosta, mikä tarkoittaisi 100 taitosta päivässä yli kymmenen vuoden ajan.

Puhelimen sisuksissa on viime vuoden lippulaivarautaa, eli Qualcommin Snapdragon 8+ Gen 1, jonka parina on 12 Gt RAM-muistia ja 512 Gt tallennustilaa. Laitteen akun kapasiteetti on 5000 mAh ja se tukee Honorin 66 watin SuperCharge-pikalatausta. Kamerajärjestelmän osalta Magic Vs luottaa 54 megapikselin IMX800-sensoria käyttävään pääkameraan yhdessä 50 megapikselin makrokuvaukseen kykenevän ultralaajakulmakameran ja 8 megapikselin telekameran kanssa.

Käyttöjärjestelmänä Magic Vs:ssä toimii länsimaissa vanhemmasta Kiinan julkaisustaan huolimatta Googlen tuorein Android 13, jonka päällä on valmistajan oma MagicOS 7.1 -käyttöliittymä.

Honor Magic Vs:n tekniset tiedot:

Ulkomitat (avattuna): 160,3 x 72,6 x 12,9 mm (160,3 x 141,5 x 6,1 mm)

Paino: 267 grammaa

6,45” OLED-etunäyttö, 120 Hz, 1080 x 2560 -resoluutio

7,9” OLED-sisänäyttö, 90 Hz, 1984 x 2272 -resoluutio

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 -järjestelmäpiiri

12 Gt RAM-muistia

512 Gt tallennustilaa

5G

Kolmoistakakamera: 54 megapikselin pääkamera, f1.9 50 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.0, makrokuvausmahdollisuus 8 megapikselin telekamera, f2.4, OIS

16 megapikselin etukamera, f2.5

5000 mAh:n akku, 66 watin langallinen pikalataus

Android 13, Magic UI 7.1 Päivityslupaus: 3 suurta Android-päivitystä, 5 vuoden tietoturvakorjaukset



Magic5-malliston edullisempi Lite-malli sopii valmistajan mukaan erityisen hyvin nykysykupolvelle ohuen muotoilunsa, suuren akkunsa ja laadukkaan näyttönsä myötä.

Tarkemmilta ominaisuuksiltaan Magic5 Lite tarjoaa 6,67-tuumaisen kaarevan OLED-näytön 2400×1080-resoluutiolla ja 5100 mAh:n akun 40 watin pikalatauksella. Puhelimelle luvataan kohtuullisella käytöllä jopa kolmen vuorokauden käyttöajat. Suorituskyvystä puhelimessa huolehtii Qualcommin Snapdragon 695 -järjestelmäpiiri, jonka parina 6 Gt RAM-muistia ja 128 Gt tallennustilaa. Kamerajärjestelmän osalta Magic5 Lite tarjoaa 64 megapikselin pääkameran, 5 megapikselin ultralaajakulmakameran ja 2 megapikselin makrokameran.

Käyttöjärjestelmänä Magic5 Litessä toimii edelleen Googlen vanhempi Android 12, jonka päällä on Honorilta itseltäänkin pykälän vanhempi Magic UI 6.1 -käyttöliittymä. Päivityslupauksen osalta Honor kertoo tarjoavansa Magic5 Litelle vähintään 1 suuren Android-päivityksen ja kolmen vuoden tietoturvakorjaukset.

Honor Magic5 Liten tekniset tiedot:

Ulkomitat: 161,6 x 73,9 x 7,9 mm

Paino: 175 grammaa

6,67” AMOLED-näyttö, 120 Hz, 1080 x 2400 -resoluutio

Qualcomm Snapdragon 695 -järjestelmäpiiri

6 Gt RAM-muistia

128 Gt tallennustilaa

5G

Kolmoistakakamera: 64 megapikselin pääkamera, f1.8 5 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.2 2 megapikselin makrokamera, f2.4

16 megapikselin etukamera, f2.5

5100 mAh:n akku, 40 watin langallinen pikalataus

Android 12, Magic UI 6.1 Päivityslupaus: 1 suuri Android-päivitys ja 3 vuoden tietoturvakorjaukset



Lippulaivamalli Magic5 Pro puolestaan sisältää Qualcommin tuoreimman Snapdragon 8 Gen 2 -lippulaivajärjestelmäpiirin, jonka parina on 12 Gt RAM-muistia ja 512 Gt tallennustilaa. Puhelimen 5100 mAh:n akku tukee 66 watin langallista ja 50 watin langatonta SuperCharge-pikalatausta. Honor kertoo kyseessä olevan markkinoiden ensimmäinen pii-hiiliteknologiaa hyödyntävä akku, minkä myötä sen energiatiheys on 12,8 prosenttia kilpailijoita suurempi.

Uuden lippulaivapiirin lisäksi Honor kertoo Magic5 Pron panostavan myös Wi-Fi ja Bluetooth-antenneihin. Yrityksen mukaan uusi lippulaivamalli parantaakin Wi-Fi-suorituskykyä jopa 200 prosenttia ja viiveitä 30 prosenttia edeltäjäänsä nähden.

Magic5 Pron LTPO-tekniikkaa tukevan OLED-näytön koko on 6,81 tuumaa, resoluutio 2848 x 1312 ja virkistystaajuus 120 Hz. Näytön maksimikirkkaudeksi luvataan peräti 1800 cd/m2. Näyttö on tukee valmistajan mukaan ensimmäisenä markkinoilla peräti 2160 Hz:n nopeudella toimivaa PWM-himmennystä.

Kameroiden osalta Magic5 Pro tarjoaa 50 megapikselin laajakulmakameran, 50 megapikselin ultralaajakulmakameran ja 50 megapikselin telekameran. Honor mainostaa puhelimen kamerakokonaisuuden sijoittuneen DXOMARK:n testien ykköseksi.

Honor Magi5 Pron tekniset tiedot:

Ulkomitat: 162,9 x 76,7 x 8,77 mm

Paino: 219 grammaa

6,81” LTPO OLED -näyttö. 2848 x 1312 -resoluutio (461 PPI), 120 Hz, 10 bit, 1300 cd/m 2 maksimikirkkaus, 1800 cd/m 2 pistemäinen maksimikirkkaus

maksimikirkkaus, 1800 cd/m pistemäinen maksimikirkkaus IP68

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 -järjestelmäpiiri

12 Gt RAM-muistia

512 Gt tallennustilaa

5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 7, NFC

Kolmoistakakamera: 50 megapikselin pääkamera (1/1,12″), f1.6, OIS, 23 mm 50 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.0, 122°, 13 mm 50 megapikselin telekamera (Sony IMX858), f3.0, OIS, 3,5x zoom, 90 mm, 30 cm minimitarkennusetäisyys

12 megapikselin etukamera, f2.4, 100° + 3D-syvyyskamera

5100 mAh:n akku, 66 watin langallinen pikalataus, 50 watin langaton pikalataus

Android 13, Magic UI 7.1 Päivityslupaus: 3 suurta Android-päivitystä, 5 vuoden tietoturvakorjaukset



Honor Magic5 Lite saapuu Suomessa myyntiin mustana, hopeisena ja vihreänä maaliskuun alkupuolella 369 euron suositushintaan. Magic5 Pron myynti puolestaan alkaa huhtikuun aikana 1199 euron suositushintaan ja värivaihtoehtoina huippumallille toimivat musta ja vihreä. Taittuvanäyttöisen Magic Vs:n myynnin alkamisajankohta ilmoitetaan tarkemmin vasta toisen vuosineljänneksen aikana, mutta sen suositushinta tulee olemaan 1599 euroa.

Lähde: Honorin lehdistötiedote