Valmistajan ensimmäisestä taittuvanäyttöisestä puhelimesta ei tiedetä vielä paljoakaan, mutta sen sisällä sykkii Qualcommin Snapdragon 8 Gen 1 ja tilaisuuden kutsukuva paljastaa laitteen kolmoiskameraratkaisun.

Honor on paljastanut julkistavansa kiusoittelukuvissa ja -videoissa esiintyneen ensimmäisen taittuvanäyttöisen puhelimensa, Honor Magic V, tammikuun 10. päivä eli ensi viikon maanantaina. Julkistustilaisuuden päivämäärä paljastuu yrityksen sivuillaan jakamassa kuvassa, jossa näkyy päivämäärän lisäksi osa puhelimen etu- ja takakansista.

Puhelimesta ei ennakkoon tiedetä kovinkaan paljoa, mutta Honor on varmistanut sen sisältävän Qualcommin tuoreimman Snapdragon 8 Gen 1 -järjestelmäpiirin, minkä lisäksi on selvää, että puhelin noudattaa Samsung Galaxy Z Fold3:sta tuttua muotoilua, eli se aukeaa kirjamaisesti paljastaen sisältään suuremman näytön. Julkistustilaisuuden kutsukuvasta on nähtävillä myös puhelimen kolmen kameran kamerasaareke takakuoressa ja keskelle etunäytön ylälaitaa reikään sijoitettu etukamera.

Huhujen mukaan puhelin tukisi 66 watin pikalatausta ja sisältäisi Android 12:n suoraan pakkauksesta. Julkaisutilaisuuden kutsussa ei mainita, onko puhelin tulossa myös Kiinan ulkopuolelle, mutta kutsun jakaminen yrityksen globaaleilla sivuilla viittaa vahvasti siihen, että uutuus tullaan näkemään myös länsimaissa.

