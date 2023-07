Honorin uutuusmallit asemoituvat Suomessa 300 ja 550 euron hintapisteisiin.

Honor on julkistanut tänään Pariisissa järjestetyssä tilaisuudessa Honor 90 -malliston puhelimia globaaleille markkinoille. Meille Suomeen tarjolle tulevat ylemmän keskiluokan Honor 90 sekä edullisempi Honor 90 Lite -malli. Honor keskittyy uutuusmalleissaan designiin, näyttöön ja kameraominaisuuksiin.

Suomen markkinoilla Honor 90 on seuraaja viimevuotiselle Honor 70 -mallille. Uutuuden näyttökoko ja sitä myöden ulkomitat ovat kasvaneet hieman edeltäjästä. Nyt 6,7-tuumaisen näytön lasi on muotoiltu kaareutuvaksi kaikilta reunoiltaan ja se tukee 120 hertsin virkistystaajuutta sekä aiempaa korkeampaa 1200 x 2664 pikselin resoluutiota. Lisäksi näytölle luvataan korkea 1600 nitin pistemäinen kirkkaus ja näytön suunnittelussa on kiinnitetty huomiota katselumukavuuteen mm. 3840 Hz PWM-himmennyksen avulla.

Honor 90:n suorituskyvystä vastaa viimevuotinen Snapdragon 7 gen 1 -järjestelmäpiiri, jonka jäähdytys on toteutettu lähes 4500 mm2 höyrykammiolla. Piirin parina on 8 tai 12 Gt RAM-muistia sekä 256 tai 512 Gt tallennustilaa. Akun kapasiteettia on kasvatettu 200 mAh:lla ja latausteho on pysynyt entisellään 66 watissa.

Kameratoteutus on rakennettu 200 megapikselin pääkameran ympärille. Sensori käyttää 16 pikselin yhdistämistä yhdeksi 12 megapikselin ultralaajakulmakameran kuvakulma on kaventunut 112 asteeseen ja automaattitarkennuksen ansiosta sitä voi myös käyttää makrokuvaamiseen. Etukamera käyttää nyt uutta 50 megapikselin sensoria.

Honor 90:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 161,9 x 74,1 x 7,8 mm

Paino: 183 grammaa

6,7″ AMOLED-näyttö, 1200 x 2664, 435 PPI, 120 Hz, HDR10+, 1600 nit (peak)

Qualcomm Snapdragon 7 gen 1 -järjestelmäpiiri

8 tai 12 Gt RAM-muistia

256 tai 512 Gt tallennustilaa

5G NSA & SA (n1 ,2,3,5,7,8,20,28,38,40,41,66,77,78 ), LTE, Dual SIM

), LTE, Dual SIM Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.3, NFC, (A)GPS, Glonass, BeiDou, Galileo

Kolmoistakakamera: 200 megpaikselin pääkamera (1/1,4″, 0,56 um pikselikoko), f1.9 12 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.2, 112°, tukee myös makrokuvausta 2 megapikselin syvyystietokamera

50 megapikselin etukamera, f2.4, 0,64 um pikselikoko, 100 asteen kuvakulma

5000 mAh:n akku, USB-C, 66 watin SuperCharge-pikalataus

Android 13, Magic OS 7.1, 2 Android versiopäivitystä, 3 vuotta tietoturvakorjauksia

Alempaan keskiluokkaan Honor tarjoaa uuden 90 Lite -mallin, jota on karsittu kalliimpaan sisarmalliinsa nähden lähes kaikilla osa-alueilla. Näytön koko on sama 6,7 tuumaa, mutta se on tasapintainen, perustuu LCD-tekniikkaan ja tukee hieman alhaisempaa resoluutiota ja virkistystaajuutta.

90 Liten sisällä on seitsemän nanometrin prosessilla valmistettava Dimensity 6020 -järjestelmäpiiri sekä hintaluokkaan nähden mukavat 8 Gt RAM-muistia ja 256 Gt tallennustilaa. Takakamera tarjoaa 100 megapikselin pääkameran, 5 megapikselin ultralaajakulman sekä kahden megapikselin makrokameran. Akun kapasiteetti on 4500 mAh ja se tukee 22,5 watin lataustehoa.

Molemmat Honor 90 -mallit käyttävät Android 13 -versiota, jonka päällä on Honorin Magic OS 7.1 -käyttöliittymä.

Honor 90 Liten tekniset tiedot:

Ulkomitat: 162,9 x 74,5 x 7,48 mm

Paino: 179 grammaa

6,7″ LTPS LCD -näyttö, 1080 x 2388, 90 Hz

Mediatek Dimensity 6020 -järjestelmäpiiri

8 Gt RAM-muistia

256 Gt UFS 2.2 -tallennustilaa

5G, LTE, Dual SIM

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5), Bluetooth 5.1, NFC, (A)GPS, Glonass, BeiDou, Galileo

Kolmoistakakamera: 100 megpaikselin pääkamera, f1.9 5 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.2 2 megapikselin makrokamera, f2.4

16 megapikselin etukamera, f2.45

4500 mAh:n akku, USB-C, 22,5 watin SuperCharge-pikalataus

Android 13, Magic OS 7.1

HONOR 90 Lite tulee myyntiin Suomen markkinoille 10. heinäkuuta 299 euron suositushintaan. HONOR 90 on saatavilla 17. heinäkuuta alkaen 549 euron suositushintaan. HONOR 90 on saatavilla kolmessa eri värivaihtoehdoissa: Midnight Black, Emerald Green ja Diamond Silver. HONOR 90 Lite tulee myös tarjolle kolmessa eri värissä: Cyan Lake, Titanium Silver ja Midnight Black.

Lähde: lehdistötiedote