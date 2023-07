Puhelimien ohella tilaisuudessa on todennäköisesti luvassa uusia älykelloja ja taulutietokoneita.

Samsung on tiedottanut järjestävänsä Unpacked-julkaisutilaisuuden 26. heinäkuuta Etelä-Korean Soulissa. Tilaisuus striimataan suorana Samsungin verkkosivuilla sekä yrityksen YouTube-kanavalla. Samsung markkinoi tilaisuutta ”Join the flip side” -iskulauseella, joka viittaa luonnollisesti yrityksen tuleviin Galaxy Z Flip5- ja Fold5-älypuhelimiin.

Tilaisuudessa esiteltävistä tuotteista on liikkunut runsaasti ennakkohuhuja, joista on uutisoitu myös io-techissä. Taittuvista Galaxy Z -puhelimista on vuotanut sekä renderöinnit että suuri osa teknisistä ominaisuuksista. Luvassa on myös suurella todennäköisyydellä uusi Galaxy Watch 6 -mallisto kahdella eri mallivaihtoehdolla ja yhteensä neljässä eri koossa. Myös seuraavan sukupolven Galaxy Tab S9 -taulutietokoneet nähdään hyvin mahdollisesti tilaisuudessa.

Lähde: Samsung

Kuvat: WinFuture, Smartprix, Mediapeanut