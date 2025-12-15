Kiinassa julkistettiin alun perin Magic8 Pro ja Magic8-perusmalli, mutta Suomen markkinoille saadaan Magic8 Pro ja edullisempi Magic8 Lite.

Puhelinvalmistaja Honor on julkistanut tuoreimmat Magic8 -sarjan puhelimensa Suomen verkkosivuillaan. Puhelinten myynnin odotetaan alkavan tammikuussa. Yhtiö julkaisi Magic8-sarjan alun perin Kiinassa perusmallin- ja Pro-mallin voimin, mutta Suomeen tulee perusmallin sijasta Lite-malli.

Magic8 Pron myyntivaltiksi kerrotaan 200 megapikselin ultrayötelekamera ja 50 megapikselin ultrayökuvauspääkamera, jotka on varustettu yhtiötä lainaten ”Alan johtavalla CIPA 5.5 -kohdan kuvanvakautuksella”. Tekoälytehtäviä suoritetaan Snapdragon 8 Elite Gen 5:n NPU:n voimalla ja tarjolla on esimerkiksi tekoälyä hyödyntävät värinsäätö ja muotokuvamoottori sekä näytön sisällön analysointi ja sen perusteella ehdotettavat erilaiset tekoälytoiminnot.

Esiin nostamisen arvoisia ominaisuuksia ovat myös uusimman sukupolven pii-hiili-akku, jossa on jopa 15 % piitä. Akun kapasiteetiksi ilmoitetaan 6270 mAh ja sitä ladataan Honor SuperCharge-tekniikalla 100 watin teholla langallisesti ja 80 watin teholla langattomasti. Uudella Honor AI -virranhallintajärjestelmällä saadaan puolestaan yhtiön mukaan säästettyä tyypillisissä käyttöskenaarioissa jopa 13 % virrankulutuksesta entiseen nähden.

Honor Magic8 Pron tekniset ominaisuudet:

Koko ja paino: 161,15×75,0x8,4 mm, 219 grammaa

Suojaus: IP68, IP69 ja IP69K

6,71” 2808×1256-resoluution OLED-näyttö, kirkkaus 1800 nitiä, HDR-huippukirkkaus 6000 nitä, Honor NanoCrystal Shield -näyttölasi

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 -järjestelmäpiiri (TSMC N3P) 8 3. sukupolven Oryon-ydintä: 2 x Prime + 6 x Performance Adreno 840 -grafiikkaohjain Hexagon NPU

12 Gt muistia ja 512 Gt tallennustilaa

5G NR, 4G LTE-FDD/LTE-TDD, 2 x nanoSIM

Wi-Fi 7, 2×2 MIMO, Bluetooth 6.0 (SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LC3, LHDC5.0)

(A)GPS (L1+L5), GLONASS, BeiDou (B1I+B1C+B2a+B2b), Galileo (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5)

Kolmoistakakamera 50 megapikselin Ultra Night -pääkamera (f/1.6, 1/1.3” sensori, OIS, 4-in-1 2,4 µm pikselit) 200 megapikselin Ultra Night -teleobjektiivikamera (f/2.6, 1/1.4” sensori, 3,7x optinen Zoom, OIS) 50 megapikselin laajakulmakamera (f/2.0, 122° laajakulma, 2,5 cm:n HD-makrokuvaus)

50 megapikselin selfiekamera (f/2.0, 3D-syvyyskamera)

NFC, IR-kaukosäädin, USB OTG-tuki

6270 mAh (tyypillinen, 6090 mAh nimellisarvo) pii-hiili Li-po-akku, USB-C 3.2 Gen 1, 100 watin Honor SuperCharge- ja USB-PD -lataus, 80 watin langaton Honor SuperCharge -lataus

Honor MagicOS 10, Android 16 (päivityslupausta ei mainittu, nykytiedon valossa 7 vuotta Android- ja tietoturvapäivityksiä)

Honor Magic8 Liten kohokohdiksi yhtiö nostaa jopa 2,5 metrin pudotuskestävyyden, IP68- ja IP69 -suojaukset sekä jopa kolmen päivän akunkesto 7500 mAh:n akun voimin. Puhelimen karkaistussa lasissa on yhtiön mukaan alan ensimmäisenä monikerroksinen pehmusterakenne ja ballistisen tason vaimennuskerros, mitkä tehostavat iskunkestävyyttä jopa 112 % Magic7 Liteen verrattuna.

Lisäksi esiin nostetaan 108 megapikselin optisesti vakautettu tekoälykamera, monipuolinen tekoälyä hyödyntävä AI-editori sekä 6000 nitin ultrakirkas näyttö ja kaikkea pyörittävä Snapdragon 6 Gen 4 -järjestelmäpiiri. Puhelimen luvataan tarjoavan vakaata suorituskykyä olosuhteista riippumatta -30-55 °C asteen välillä, kiitos älykkään lämmönhallintajärjestelmän.

Honor Magic8 Liten tekniset ominaisuudet:

Koko ja paino: 161,9×76,1×7,76 mm, 189 grammaa

Suojaus: IP66, IP68, IP69, IP69K

6,79” 2640×1100-resoluution AMOLED-näyttö, tyypillinen kirkkaus 800 nitiä, HBM-kirkkaus 1800 nitiä, APL-kirkkaus 6000 nitiä, Alumiinisilikaattinäyttölasi

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 -järjestelmäpiiri (TSMC N4P) 8 Kryo-ydintä (1 x 2,3 GHz A720, 3 x 2,2 GHz A720, 4 x 1,8 GHz A520) Adreno 810 -grafiikkaohjain Hexagon NPU

8 Gt muistia ja 256 tai 512 Gt tallennustilaa

5G NR, 4G LTE-FDD/LTE-TDD, 2 x nanoSIM

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 (BLE, SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive), NFC

(A)GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo (E1+E5a+E5b)

Kaksoistakakamera 108 megapikselin pääkamera (f/1.75) 5 megapikselin laajakulmakamera (f/2.2)

16 megapikselin selfiekamera (f/2.45)

6270 mAh (tyypillinen) pii-hiili Li-po-akku, USB-C 2.0, 66 watin Honor SuperCharge- ja USB-PD-pikalataus

Honor MagicOS 9.0, Android 15 (päivityslupausta ei mainittu)

Honorin uutuudet saapuvat myyntiin tammikuussa ja niiden hinnat ilmoitetaan lähempänä my yntiin tuloa. Magic8 Pron värivaihtoehdot ovat Kultainen aamunkoi ja Musta, kun Lite-mallista tulevat tarjolle Metsänvihreä ja Keskiyönmusta.

