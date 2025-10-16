Kiyo V2:n lisäksi esiteltiin myös 1440p-tarkkuuden Kiyo V2 X.

Pelitarvikevalmistaja Razer on esitellyt uuden 4K-webkameran esimerkiksi striimaajille. Kiyo V2 pystyy 30 FPS:n nopeuteen ja siinä on Sonyn kehittämä Starvis-teknologiaa hyödyntävä kamerasensori, joka soveltuu valmistajan mukaan erityisen hyvin myös hämäriin kuvausolosuhteisiin.

Uutuus tukee häviötöntä videoiden enkoodausta mm. MJPEG-, YUY2- ja NV12-formaateissa. Lisäksi Kiyo V2:een on integroitu yhteistyössä Reincubate-yhtiön kanssa Camo Studio -sovellus, joka lisää uutuuteen erilaisia tekoälyoptimointeja.

Razer esitteli myös Kiyo V2 X:n joka pystyy maksimissaan 1440p-tarkkuuden videokuvaan, mutta 60 FPS:n nopeudella.

Kiyo V2:n ja Kiyo V2 X:n saatavuutta ja hinnoittelua Euroopassa ei Razerin tiedotteessa kerrottu, mutta Yhdysvalloissa webkameroiden hinnat ovat 150 ja 100 dollaria.

Lähde: Razer, Tuotesivut