Uudet Honor 200 -sarjan älypuhelimet julkaistiin kansainvälisille markkinoille

Honor lanseerasi 200-sarjan puhelimensa Euroopan ja Suomen markkinoille.

Honor on julkaissut tänään Pariisissa järjestämässään tilaisuudessa 200-sarjan puhelimensa globaaleille markkinoille. Yritys esitteli samaiset puhelimet jo aiemmin toukokuussa kotimarkkinoillaan Kiinassa. Honor tuo ns. ”numerosarjastaan” pitkästä aikaa Suomen markkinoille perusmallin ohessa myös Pro-mallin. Suomessa uusien 200-sarjalaisten edeltäjä on Honor 90, joskin Kiinassa välissä on jo nähty Honor 100 -mallisto.

Honor 200 -malliston huipulla on Pro-versio, joka jakaa osan ominaisuuksistaan pari sataa euroa edullisemman perusmallin kanssa. 200 Prossa on muovikehys ja lasikuoret – Suomen markkinoilla värivaihtoehtoja ovat musta ja valkoinen.

6,78-tuumainen AMOLED-näyttö yltää erittäin korkeaan 4000 nitin pistemäiseen kirkkauteen. Pro käyttää Qualcommin uutta Snapdragon 8s gen 3 -järjestelmäpiiriä ja Suomessa saataville tuleva muistivariantti on 12 & 512 gigatavua.

Kolmoistakakameran pääkamera luottaa Magic6 Pro -lippulaivamallista tuttuun melko suurikokoiseen 50 megapikselin H9000-sensoriin ja sen parina on 12 megapikselin automaattitarkenteinen ultralaajakulmakamera. Muotokuvatilan erilaiset valaistusefektit kerrotaan olevan suunniteltu yhdessä ranskalaisen Harcourt-valokuvausstudion kanssa. 5200 mAh:n pii-hiili-anodia hyödyntävä akku tukee 100 watin maksimilataustehoa ja latautuu valmistajan mukaan tyhjästä täyteen 41 minuutissa.

Käyttöjärjestelmänä toimii Android 14, jonka päällä on Honorin oma MagicOS 8 -käyttöliittymäkustomointi Smart AI -tekoälyominaisuuksilla. Ohjelmistopäivitystuki on parantunut edeltäjämallista, sillä Honor lupaa kolme Android-versiopäivitystä ja neljä vuotta tietoturvakorjauksia. Sama koskee myös perusmallia.

Honor 200 Pron tekniset tiedot:

Ulkomitat: 163,3 x 75,2 x 8,2 mm

Paino: 199 grammaa

6,78″ AMOLED-näyttö, 1224 x 2700, 437 PPI, 120 Hz, 4000 nit (peak), 3840 Hz PWM-himmennys

Qualcomm Snapdragon 8s gen 3 -järjestelmäpiiri

12 Gt RAM-muistia

512 Gt tallennustilaa

5G NSA & SA, LTE, Dual SIM

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 7), Bluetooth 5.3, NFC, (A)GPS, Glonass, BeiDou, Galileo

Kolmoistakakamera: 50 megapikselin pääkamera (H9000-sensori, 1/1,3″, 1,2 um pikselikoko), f1.9, OIS 12 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.2, 112°, PDAF, tukee myös makrokuvausta 50 megapikselin 2,5x telekamera, IMX856, OIS

Kaksoisetukamera: 50 megapikselin laajakulmakamera, f2.1, automaattitarkennus, 100 asteen kuvakulma 3D-syvyystietokamera

5200 mAh:n akku, USB-C 2.0, 100 W:n SuperCharge-pikalataus, 66 W:n langaton lataus

Android 14, MagicOS 8.0 3 Android-versiopäivitystä, 4 vuotta tietoturvakorjauksia



Honor 200 -perusmallin näyttö on 6,7-tuumaisena kooltaan hieman pienempi kuin Prossa ja myös resoluutio on astetta alhaisempi. Laitteen sisällä on keväällä julkaistu keskiluokan Snapdragon 7 gen 3 -järjestelmäpiiri ja Suomessa sen pariksi on tarjolla 8 Gt RAM-muistia ja 256 Gt tallennustilaa.

Kamerapuolella perusmalli luottaa lähes vastaavaan kolmoiskameraratkaisuun kuin kalliimpi Pro-malli, joskin pääkameran sensori on hieman pienempi. Edessä on sen sijaan ainoastaan 50 megapikselin etukamera ilman erillistä 3D-kameraa. Akkukoko ja johdollinen latausnopeus on samat kuin Pro-mallissa, mutta langaton lataus on jätetty pois.

Värivaihtoehtoja ovat musta ja turkoosinsininen.

Honor 200:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 161,5 x 74,6 x 7,7 mm

Paino: 187 grammaa

6,7″ AMOLED-näyttö, 1200 x 2664, 120 Hz, 4000 nit (peak), 3840 Hz PWM-himmennys

Qualcomm Snapdragon 7 gen 3 -järjestelmäpiiri

8 Gt RAM-muistia

256 Gt tallennustilaa

5G NSA & SA, LTE, Dual SIM

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.3, NFC, (A)GPS, Glonass, BeiDou, Galileo

Kolmoistakakamera: 50 megapikselin pääkamera (Sony IMX906, 1/1,56″, 1,0 um pikselikoko), f1.9, OIS 12 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.2, 112°, PDAF, tukee myös makrokuvausta 50 megapikselin 2,5x telekamera, IMX856, OIS

Etukamera: 50 megapikselin laajakulmakamera, f2.1

5200 mAh:n akku, USB-C 2.0, 100 watin SuperCharge-pikalataus

Android 14, MagicOS 8.0 3 Android-versiopäivitystä, 4 vuotta tietoturvakorjauksia



Honor 200 -mallistoon kuuluu kolmantena myös edullisin Lite-malli, jota ei kuitenkaan lanseerattu Pariisissa, vaan se on saapunut vähin äänin suomalaisille jälleenmyyjille jo kesäkuun taitteessa. Rakenteeltaan Honor 200 Lite on hieman edeltäjäänsä pienempi ja kevyempi ja sen muovirakenne on saanut SGS:n viiden tähden pudotuskestävyyssertifioinnin.

6,7″ näyttö on vaihtunut AMOLED-paneeliin ja se tukee nyt aiempaa korkeampaa 2000 nitin pistemäistä kirkkautta. Sisällä järjestelmäpiiri on päivittynyt hieman uudempaan Dimensity 6080 -malliin. Takakamerat ovat pysyneet hyvin pitkälti vastaavina edeltäjämallista, mutta etukameran resoluutio on kasvanut 16:sta 50 megapikseliin. Akun kapasiteetti on pysynyt muuttumattomana 4500 mAh:ssa, mutta latausteho on kasvanut 35 wattiin. Ohjelmiston päivitystukea on parannettu edeltäjämallista Android-versiopäivitysten osalta kahteen vuoteen.

Honor 200 Liten tekniset tiedot:

Ulkomitat: 161,1 x 74,6 x 6,8 mm

Paino: 166 grammaa

6,7″ AMOLED -näyttö, 1080 x 2412, 90 Hz, 2000 nit (peak), 3240 Hz PWM-himmennys

Mediatek Dimensity 6080 -järjestelmäpiiri

8 Gt RAM-muistia

256 Gt UFS 2.2 -tallennustilaa

5G, LTE, Dual SIM

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5), Bluetooth 5.1, NFC, (A)GPS, Glonass, BeiDou, Galileo

Kolmoistakakamera: 108 megapikselin pääkamera, f1.75 5 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.2 2 megapikselin makrokamera, f2.4

50 megapikselin etukamera, f2.2

4500 mAh:n akku, USB-C, 35 watin latausteho

Android 14, MagicOS 8.0 2 Android-versiopäivitystä, 3 vuotta tietoturvakorjauksia



Honor 200 ja Honor 200 Pro tulevat Suomessa myyntiin 1. heinäkuuta alkaen 599 ja 799 euron suositushinnoilla. Honor 200 Lite on jo kaupoissa 8 & 256 Gt muistivarianttina 329 euron suositushintaan.