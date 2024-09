Honor julkisti erittäin ohuen taittuvanäyttöisen Magic V3 -älypuhelimensa globaaleille markkinoille

Honor on puristanut taittuvanäyttöisen lippulaivapuhelimensa paksuuden peräti 9,2 mm:iin.

Honor on lanseerannut odotetusti IFA-messuilla Berliinissä Magic V3 -älypuhelimensa globaaleille markkinoille. Uutuusmalli korjaa useita edeltäjänsä puutteita ja on entistä ohuempi sekä kevyempi.

Magic V3:n rakenne on siis edeltäjäänsäkin ohuempi – suljettuna paksuudeksi kirjataan nyt 9,2 mm, eli lähes kolme milliä vähemmän kuin Samsungin tuoreessa Fold6-mallissa. Myös painoa on viilattu pois viiden gramman edestä. Honorin mukaan sisänäytön naarmun- ja iskunkestävyyttä on parannettu ja keskellä sijaitsevaan taitoskohtaan luvataan muodostuvan entistä pienempi ”ryppy”. Sisänäytön pinnassa on muovikalvon alla piigeeliä, joka kovettuu hetkellisesti iskun kohdistuessa siihen. Yritys on myös keskittynyt laitteen pudotuskestävyyteen ja käyttänyt runkorakenteessa ”superkuitua”, jonka kehutaan olevan kevlaria ja hiilikuitua vahvempaa. Saranarakenteen kerrotaan olevan testattu kestämään puoli miljoonaa avauskertaa, vaikka se on entistä ohuempi ja pienikokoisempi. Mukana on nyt myös IPx8-tason upotusvesisuojaus.

Sisä- ja ulkonäyttö ovat pysyneet kooltaan ja resoluutioltaan samoina edeltäjämallista. 6,43-tuumaisen ja kuvasuhteeltaan tavanomaisen ulkonäytön pistemäinen maksimikirkkaus on tuplattu 5000 nitiin, 7,92-tuumaisessa sisänäytössä lukema on pysynyt 1600 nitissä edeltäjämallin tapaan. Erikoisuutena Honor on lisännyt näytön silmäystävällisyystilaan mm. likinäköisyyttä lievittävän toimintatilan. Taustavalaistuksen PWM-himmennyksen taajuus on edelleen markkinoiden korkeinta päätä.

Järjestelmäpiirinä on Snapdragon 8 gen 3 aiempaa suuremmalla, mutta vain 0,22 mm paksulla titaanihöyrykammiolla jäähdytettynä. Suomessa myydään 12 & 512 Gt:n muistiyhdistelmää. Kahteen osaan jaettu akusto perustuu Honorin kolmannen sukupolven pii-hiili-anoditekniikkaa ja sen kokoa on kasvatettu hieman 5150 mAh:iin, joka on kärkilukemia taittuvanäyttöisissä puhelimissa. Edeltäjämallista puuttunut langaton lataus on nyt mukana varustuksessa ja johdollinen lataus onnistuu edelleen 66 watin teholla.

Kamerapuolta on uudistettu – takana on edelleen kolmoiskamera, mutta se on aseteltu nyt Magic6 Pron tyyliin pyöreään kehykseen. Pääkamera perustuu Sonyn keskikokoiseen 50 megapikselin sensoriin valovoimaisella f1.6-aukon objektiivilla, ultralaajakulmakamerassa on käytössä nyt 40 megapikselin sensori ja telekamera on päivitetty 50 megapikselin resoluutioon sekä tarjoamaan pidemmän 3,5-kertaisen polttovälin pääkameraan nähden. Molemmissa näytöissä on 20 megapikselin etukamerat.

Käyttöjärjestelmänä toimii Android 14 Honorin MagicOS-käyttöliittymän uusimmalla 8.0.1-versiolla. Päivitystukea on parannettu vuodella – nyt laitteelle luvataan neljä Android-versiopäivitystä (18 asti) sekä viisi vuotta tietoturvakorjauksia. Honor tarjoaa uusimmassa ohjelmistossaan uusia kuvien, puheen ja tekstin käsittelyyn hyödynnettäviä tekoälyominaisuuksia sekä taittuvanäyttöisen sisänäytölle optimoidun Magic Portal for Foldable -ominaisuuden.

Honor Magic V3:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: Suljettuna: 156,6 x 74,0 x 9,2 mm Avattuna: 156,6 x 145,3 x 4,35 mm

Paino: 226 grammaa

Suojausluokitus: IPx8

6,43” LTPO OLED-etunäyttö, adaptiivinen 120 Hz, 20:9, 1060 x 2376 -resoluutio, 4320 Hz PWM-himmennys, 5000 nit piikki

7,92” LTPO OLED-sisänäyttö, adaptiivinen 120 Hz, 9,78:9, 2344 x 2156 -resoluutio, 3840 Hz PWM-himmennys, 1600 nit piikki

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 -järjestelmäpiiri, höyrykammiojäähdytys

12 Gt RAM-muistia

512 Gt UFS 4.0 -tallennustilaa

LTE, 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.3 (SBC, AAC, LDAC, APTX, APTX HD), NFC

Kolmoistakakamera: 50 megapikselin pääkamera (Sony IMX906), f1.6, OIS, PDAF 40 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.2, AF, 112 asteen kuvakulma 50 megapikselin telekamera, f3.0, OIS, 3,5x, LiDAR Matrix

Autofocus System

20 megapikselin etukamera molemmissa näytöissä, f2.2

symmetriset stereokaiuttimet, DTS:X Ultra

5150 mAh:n pii-hiili-akku, USB-C 3.1 gen 1, dual-E1-virranhallintapiiri 66 watin langallinen pikalataus (0-100 % 45 min) 50 watin langaton pikalataus

Android 14, Magic UI 8.0.1 Päivityslupaus: 3 suurta Android-päivitystä, 5 vuoden tietoturvakorjaukset



Honor on tehnyt ryhtiliikkeen julkaisurytmissään, sillä viime vuonna julkaistu edeltäjämalli saatiin Suomeen vasta tämän vuoden alussa, mutta uusi Magic V3 saapuu Suomessa kauppoihin viiveettä 5. syyskuuta alkaen. Suomessa saataville tulee puhelimen musta värivaihtoehto 12 & 512 Gt muistivarianttina 1999 euron suositushintaan. Jälleenmyyjiltä on odotettavissa puhelimesta erilaisia ”kanta-asiakastarjouksia”.

Honor esitteli IFA:ssa myös 12,3″ 3K 144 Hz OLED-näytöllä ja Snapdragon 8s gen 3 -piirillä varustetun MagicPad 2 -taulutietokoneen, kilon painoisen Magicbook 14 Art -kannettavan sekä 1,85-tuumaisella neliskanttisella näytöllä varustetun Magic Watch 5 -kevytälykellon, joiden saatavuus ja hinnoittelu täällä vahvistetaan vasta myöhemmin.

Lähde: sähköpostitiedote, Honorin tuotesivut