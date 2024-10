Asuksen ROG Destrier Ergo -pelituolin suunnittelu on saanut vaikutteita futuristisesta kyborgista ja siinä on pyritty kiinnitettämään huomioita ergonomiaan pelaajia unohtamatta.

Asukselta on myynnissä 950 euron hintainen ROG Destrier Ergo -pelituoli, joka saapui io-techin testiin. Verkkomateriaalista valmistetun istuinosan ja selkänojan lisäksi sen ominaisuuksiin lukeutuu muun muassa säädettävä ristiselän tuki ja erillinen niskatuki, jonka ympärillä on akustiikkapaneeli. Käsinojat pystyy nostamaan todella korkealle, jonka on tarkoitus mahdollistaa mobiilipelaaminen tuolissa. Istuinosaa pystyy liikuttamaan eteen- ja taaksepäin ja tiltissä istuinosa niiaa takaosasta hieman alaspäin.

Videolla käydään läpi tuolin kasaus sekä testataan sen ominaisuudet ja säätömahdollisuudet ergonomian parantamiseksi. Lopuksi kokemuksista vedetään loppuyhteenveto tuolista ja sen hinta-laatusuhteesta.

Katso video YouTubessa