HP julkisti uuden OMEN 45L -pelikonerungon mielenkiintoisella jäähdytysratkaisulla

HP:n ratkaisussa jäähdytin on siirretty kokonaan erilleen muusta kokoonpanosta.

HP on julkistanut CES-messuilla uusimmat versiot pelitietokoneistaan. Mielenkiintoisin on täysin uusi OMEN 45L -pelikonerunko, joka on varustettu massasta erottuvalla Cryo Chamber -jäähdytysratkaisulla. OMEN 45L tulee saataville myös kotelona ilman kokoonpanoa.

Hienolla markkinointinimellä tarkoitetaan käytännössä kotelon kattoon asennettua muista sisätiloista erotettua osastoa, johon on sijoitettu kokoonpanon nestejäähdytyksen jäähdytin tuulettimineen. Cryo Chamber -osaston ja kotelon katon välissä on rako, joka mahdollistaa sen, että jäähdytin saa ilmansa suoraan kotelon ulkopuolelta ja myös puhaltaa sen ulkopuolelle. HP:n mukaan ratkaisulla saadaan alennettua prosessorin lämpötilaa jopa kuudella asteella 40L-malliin nähden. HP:n mukaan Cryo Chamberia voi myös käyttää kahvana konetta nostaessa. Kokoonpanoon sisältyy jopa seitsemän Cooler Masterin ARGB-valaistua 120 mm tuuletinta.

HP tarjoaa OMEN 45L -malliinsa mm. Intel Core i9-12900K- tai AMD Ryzen 9 5900X -prosessoria, NVIDIA Geforce RTX 3090- tai Radeon RX 6700 XT -näytönohjainta, HyperX-keskusmuisteja, WD:n Black SSD-asemia ja Cooler Masterin Gold-tason virtalähdettä. 55 cm korkean kotelon etu- ja sivupaneelit ovat irrotettavissa ilman työkaluja. OMEN 45L -valmiskoneet tulevat saataville välittömästi 1899 euron lähtöhintaan.

OMEN 45L:n lisäksi yritys esitteli CES-messuilla 120 mm etutuulettimella, lasikyljellä, valkoisella värivaihtoehdolla sekä tuoreimmilla komponenteilla päivitetyn OMEN 25L -mallin, joka esiteltiin alunperin keväällä 2020. Sen alapuolelle esiteltiin pienikokoinen Victus 15L -malli, jonka sisään on tarjolla mm. Intelin 12. sukupolven Core i7- tai AMD Ryzen 7 5000G -sarjan suorittimia sekä GeForce RTX 3060 Ti- ja Radeon RX 6600 XT -näytönohjain. Molemmat mallit tulevat saataville tänä keväänä myöhemmin julkistettavilla hinnoilla.

Näyttöpuolelle HP julkisti OMEN 27u -pelinäytön, joka perustuu 27-tuumaiseen 4K 120 Hz paneeliin ja tukee HDMI 2.1:tä sekä VESA DisplayHDR 400 -standardia (450 nitiä). OMEN 27u tulee saataville keväällä 699 euron suositushintaan.

Lähde: Lehdistötiedote