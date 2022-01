Samsungilta 55-tuumainen kaareva Mini-LED-näyttö, jonka voi kääntää myös pystyyn

Samsung on esitellyt CES-messuilla massiivisen 55-tuumaisen perinteisellä 16:9-kuvasuhteella ja tarkemmin määrittelemättömällä, mutta ainakin kuvissa varsin voimakkaan näköisellä kaarevuudella varustetun Odyssey Ark -näytön.

Odyssey Arkin näyttö on resoluutioltaan 4K ja käytössä on mini-LED-taustavalaistus, mutta Samsung ei ole paljastanut tarkempia tietoja kuten sen virkistystaajuutta tai sitä, minkälaisia liitäntöjä siihen on tulossa. Huomion näytössä kuitenkin kiinnittää sen jalusta, joka tukee myös pivot-ominaisuutta, eli näytön voi kääntää pystyasentoon, mikä on 55-tuumaisessa kokoluokassa suhteellisen harvinaista. Yhdessä näytön suuren koon ja kaarevuuden kanssa pystyyn taittamisen mahdollisuus on myös ainakin kuvissa varsin näyttävä ominaisuus.

Näytön mukana toimitetaan langaton rullasäädin, jolla näytön käyttöliittymää voi hallita. Samsungin virallisissa pressikuvissa näyttö on nähtävissä vain sivusuunnasta, mutta Tim Schofieldin Twitteriin jakamassa kuvasarjassa näyttö on nähtävissä myös edestä katsottuna.

Here is a first look at the INSANE Odyssey Ark from @Samsung! This is a curved 55" 4K Monitor with a 16:9 aspect ratio… Can do some serious gaming/multitasking on this! #ces #samsung pic.twitter.com/Y82hbeY9gg

— Tim Schofield (@qbking77) January 5, 2022