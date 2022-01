Acer julkisti 48-tuumaisen OLED-pelinäytön 2199 euron hintaan

Acerin uutuuden lisäksi uusien OLED-näyttöjen hintatietoja ei CES-messuilla ole vielä juurikaan nähty.

CES-messuilla on meneillään pienoinen OLED-pelinäyttöjen esiinmarssi LG:n 42-tuumaisen uutuuspaneelin ja siihen pohjautuneen Asuksen uutuusnäytön sekä Samsungin QD-OLED-paneelia hyödyntävän 34-tuumaisen Alienwaren Ultrawide-näytön myötä. OLED-uutuuksien joukkoon kuuluu myös Acer, joka on myös ainoa tähän mennessä jo hinnankin 48-tuumaiselle uutuusnäytölleen ilmoittanut valmistaja.

Acer Predator CG48 on 48-tuumainen 4K-resoluution pelinäyttö, joka käyttää perinteistä 16:9-kuvasuhdetta. Todennäköisesti näytössä on käytössä LG:n paneeli, mutta Acer ei ole lähtenyt Asuksen tavoin käyttämään uutta pienempää 42-tuumaista paneelia ainakaan vielä. Näytön luvataan yltävän 450 nitin (cd/m2) kirkkauteen, erikoiseen 138 hertsin virkistystaajuuteen ja 0,1 ms:n GtG-vasteaikoihin (gray to gray).

Väriavaruuksien osalta CG48:n luvataan kattavan 98 prosenttia DCI-P3:sta, minkä lisäksi tuettuna on HDR10-standardi. Näyttö tukee AMD FreeSync Premiumia ja sen liitäntävalikoimaan kuuluu HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 ja neljäporttinen USB 3.2 -hubi, joka yhdistyy tietokoneeseen 65-watin lataustehoa tukevalla USB-C-liitännällä.

Acer Predator CG48 saapuu myyntiin vuoden kolmannella neljänneksellä 2199 euron suositushintaan.

Lähde: Acer, DisplaySpecifications