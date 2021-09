HP:lta 5K-ultrawide-näytöllä ja RTX 3080:lla varustettu Envy 34 AIO-tietokone

HP Envy 34 kuuluu NVIDIA Studio -ohjelmaan ja sen GeForce RTX 3080:n parina tahtipuikkoja heiluttaa Intelin 11. sukupolven Core i9 S -sarjan prosessori.

All-in-One-tietokoneet eivät ikinä nousseet suureen suosioon kenties Mac-maailmaa lukuunottamatta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö AIO-tietokoneita valmistettaisi ja kehittäisi edelleen ja HP:n uutuus tarjoaakin mielenkiintoisen kokonaisuuden etenkin sisällöntuottajille.

HP Envy 34 All-in-One -tietokone on rakennettu 34-tuumaisen 5120×2160-resoluution ultrawide-näytön sisään. IPS-paneelin perustuva näyttö kykenee toistamaan 98 % DCI-P3-väriavaruudesta, mutta tarkemmat yksityiskohdat näytöstä jäävät vielä hämärän peittoon.

Vaikka AIO-kokoonpanot eivät tyypillisesti ole järin tehokkaita, samaa ei voi sanoa uudesta Envy 34:stä. Sen sisällä sykkii parhaimmillaan Intelin 11. sukupolven Core i9 S -sarjan prosessori ja NVIDIAn GeForce RTX 3080 -näytönohjain. AIO kuluu NVIDIA Studio -ohjelmaan. Pakettiin kuuluu myös 5 megapikselin irrotettava webbikamera, jonka voi kiinnittää magneettisesti mille tahansa puolen näyttöä.

HP:n uuden AIO-tietokoneen liitinpaneeli on jaettu kahtia. Suurin osa liittimistä löytyy tuttuun tapaan näytön takaa, mutta osa on sijoitettu helpommin käytettäviksi näytön jalustan varteen. Näytön takaa löytyvät 3,5 mm:n kuulokeliitin, kaksi USB-C-liitintä Thunderbolt 4- ja USB4-tuella, neljä USB-A-liitäntää, joista kaksi tukee SuperSpeed-nopeuksia sekä gigabitin verkkoliitin ja virtapistoke. Näytön jalkaan on puolestaan sijoitettu muistikortinlukija, USB-C-liitin ja kaksi USB-A-liitintä.

HP Envy 34 AIO saapuu markkinoille lokakuun alkupuolella ja sen suositushinta Yhdysvalloissa on alkaen 1999 dollaria, luonnollisesti verottomana. Suomeen saapumisesta tai mahdollisista hinnoista ole vielä varmuutta.

Lähde: HP, Microsoft