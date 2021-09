European Processor Initiativen ensimmäiset EPAC1.0 -testipiirit on tuotettu onnistuneesti

EPI EPAC1.0 RISC-V Test Chip:ksi ristittyjä testipiirejä valmistettiin 143 kappaletta ja ne ovat ehtineet jo antaa muun muassa vastauksen elämään, maailmankaikkeuteen ja kaikkeen muuhun sellaiseen.

Euroopassa kehitetään European Processor Initiativen alla yhteensä kymmenessä eri maassa sijaitsevien 28 yrityksen voimin ensimmäistä mantereen omaa RISC-V-palvelinprosessoria. Teholaskentaan suunniteltu ensimmäinen testiprosessori on ristitty EPI EPAC1.0 (European Processor Accelerators) RISC-V Test Chip:ksi.

EPACin idea on rakentaa HPC-prosessori (High Performance Computing), joka rakentuu lukuisista erilaisista kiihdyttimistä ja ytimistä. EPAC1.0:n sisältää neljä vektorimurskainta eli VPU:ta, jotka perustuvat SemiDynamicsin kehittämiin Avispado RISC-V-ytimiin ja Barcelona Supercomputing Centerin sekä Zagrebin yliopiston yhteistyössä kehittämiin vektoriyksiköihin. Lisäksi jokaisessa VPU:ssa on Chalmersin kehittämä Home Node, jonka tarkoitusta ei lehdistötiedotteessa avattu, sekä FORTH:n suunnittelemaa L2-välimuistia. Lisäksi testipiirissä on Stencil and Tensor- eli STX-kiihdytin, jonka takaa löytyvät Fraunhofer IIS, IWM ja ETH Zürich, sekä CEA LIST:n kehittämä Variable Precision Processor eli VRP.

European Processor Initiativen mukaan ensimmäiset testisirut ovat toimivia ja niillä on pyöräytetty onnistuneesti perinteinen ”Hello World!” -ohjelma, joka tässä tapauksessa tulostaa saman tervehdyksen useilla eri kielillä sekä muutamia muita lausahduksia, kuten ”Force Be With You World!” sekä vastauksen elämään, maailmankaikkeuteen ja kaikkeen muuhun sellaiseen.

Testipiirejä on valmistettu ja paketoitu onnistuneesti 143 kappaletta. Prosessorit valmistettiin GlobalFoundriesin 22FDX-prosessorilla ja niiden tavoitekellotaajuus on 1 GHz. Prosessorisirun pinta-ala on 26,97 mm2 ja sen FCBGA-paketoinnin pohjasta löytyy yhteensä 484 kontaktia.

Lähde: EPI