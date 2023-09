Motorola esitteli loppuvuoden markkinoille neljä uutta puhelinta alle 400 euron hintaluokkaan.

Motorola on julkistanut joukon uusia edullisia- ja keskihintaisia älypuhelimia Suomen markkinoille. Moto g -mallistonsa kanssa yritys jatkaa poikkeuksellisen tiuhaa puolivuosittaista julkaisusykliä, sillä gx3-mallit tulivat Suomessa kauppoihin maaliskuun alussa. Uusimman sukupolven Moto g -malleista Suomeen saapuvat g14, g54 ja g84. Edge-malliston alapäätä täydentää puolestaan uusi 40 Neo -malli. Kaikkien uusien mallien värityksessä Motorola jatkaa Pantone-yhteistyötään ja hyödyntää kalliimmista malleistaan tuttua tekonahkaista takakuoren pintaa.

Tänä syksynä Motorola laajentaa Edge-mallistoaan ainoastaan yhdellä uutuudella, Edge 40 Neolla (kuvassa yllä), joka asemoituu 599 euron suositushintaisen Edge 40 -perusmallin alapuolelle. Motorola on toteuttanut Edge 40 Neoon muutamia ominaisuuksia, jotka eivät ole itsestäänselvyyksiä noin 400 euron hintapisteessä. Puhelimessa on mm. IP68-suojattu rakenne sekä automaattitarkenteinen ultralaajakulmakamera. Toisin kuin kalliimmissa sisarissaan, kehys on muovia. Takakuori on sinisissä värivaihtoehdoissa tekonahkaa. Lenovo kertoo hyvittäneensä puhelimen hiilidioksidipäästöt arvioidun käyttösyklin ajalta ja lisäksi tarjolla on ruotsalaisen agoodcompanyn 100 % kasvipohjaiset ja kierrätettävät suojakuoret. Värivaihtoehdoista Black Beauty on mattapintaisella takakuorella ja sinisävyiset Soothing Sea sekä Caneel Bay tekonahkaisella takakuorella.

Järjestelmäpiiri on vaihtunut Qualcommin tuotoksesta Mediatekin Dimensity 7030 -malliin, joka on käytännössä uudelleenbrändätty versio 1050-mallista. Pitkiltä sivuiltaan hieman kaarevan näytön koko on kasvanut 6,55-tuumaan ja virkistystaajuutta on korotettu 144 hertsiin. Akun koko on kasvanut lähes 1000 mAh:lla ja se tukee 68 watin pikalatausta, jolla sen luvataan täyttyvän tyhjästä puolilleen vain vartissa. Langattoman latauksen tuesta on valitettavasti luovuttu. Pääkamera on päivittynyt käyttämään kohtalaisen suurikokoista 50 megapikselin sensoria optisesti vakautetulla linssiryhmällä. Ultralaajakulmakamera on tuttu vuoden takaa ja se kykenee myös makrokuvaukseen.

Ohjelmistopuolella Edge 40 Neo tarjoaa ThinkShield-tietoturvaominaisuudet sekä langattomasti Miracastin yli ulkoisilla näytöillä käytettävän Ready For -työpöytätilan. Kahdesta luvatusta Android-versiopäivityksestä ensimmäinen ”kuluu” valitettavasti aivan lähiviikkoina julkaistavaan Android 14 -versioon.

Motorola Edge 40 Neo tekniset tiedot:

Ulkomitat: 159,6 x 72 x 7,8-7,9 mm

Paino: 170-172 grammaa

IP68-suojaus

6,55” pOLED-näyttö, Full HD+, 10-bit, 144 Hz, HDR10+, 1300 nit (max)

Mediatek Dimensity 7030 -järjestelmäpiiri 2x 2,5 GHz Cortex-A78 6x 2,0 GHZ Cortex-A55 Mali-G610 MC3 GPU Mediatek APU 550 5G-modeemi

8 Gt LPDDR4X RAM-muistia

128 Gt UFS-tallennustilaa

5G (n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/77), LTE, Dual SIM

Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.4, NFC, (A)GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo

Kolmoiskamerajärjestelmä: 50 megapikselin pääkamera (1/1,5″, 1,0 um pikselikoko), f1.8, OD-PDAF OIS 13 megapikselin ultralaajakulmakamera (1,12 um pikselikoko), f2.2, 120°, makrokuvaus Videokuvaus: pääkamera 1080p 60 FPS, ultralaajakulma 1080p 30 FPS

32 megapikselin etukamera (0,7 um pikselikoko), Quad Pixel, f2.4

Stereokaiuttimet, Dolby Atmos

5000 mAh:n akku, USB-C 2.0, 68 watin TurboPower-pikalataus

Android 13 Päivityslupaus: 2 suurta Android-päivitystä ja 3 vuoden tietoturvakorjaukset joka toinen kuukausi



Uusi Moto g84 on hintansa puolesta seuraaja alkuvuoden g73-mallille. Näyttö on samankokoinen, mutta käyttää nyt OLED-paneelia. Järjestelmäpiiri on valittu tällä kertaa Mediatekin sijaan Qualcommin valikoimista ja tallennustilaa on aiempaan tapaan muhkeat 256 Gt. Takakamera on saanut parikseen optisen kuvanvakaimen, muutoin toteutus on teknisesti vastaava kuin g73:ssa. 5000 mah akku tukee edelleen 30 watin TurboPower-pikalatausta.

Moto g84 on saatavilla Midnight Blue, Marshmallow Blue ja Viva Magenta -väreissä, joista kaksi jälkimmäistä on tekonahkaisella takakuoren viimeistelyllä.

Moto g84:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 160 x 74,4 x 7,6 mm

Paino: 167-168 grammaa

IP54

6,5″ pOLED-näyttö, 1080 x 2400, 20:9, 120 Hz, 1300 nit (max)

Snapdragon 695 5G -järjestelmäpiiri

8 Gt LPDDR4X RAM-muistia

256 Gt UFS 2.2 -tallennustilaa, microSD-korttipaikka (max 1 Tt)

5G sub 6 GHz (n1/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n77/n78), LTE, Dual SIM

Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, (A)GPS, LTEPP, GLONASS, Galileo, Beidou

Kaksoiskamerajärjestelmä: 50 megapikselin pääkamera (1/1,5″, 1 um pikselikoko), f1.88, Super PDAF, OIS 8 megapikselin ultralaajakulmakamera (1,12 um pikselikoko), f2.2, automaattitarkennus, makrokuvaus, 118°

16 megapikselin etukamera (1 um pikselikoko), f2.45

5000 mAh:n akku, USB-C 2.0, TurboPower 30 -pikalataus

stereokaiuttimet, Dolby Atmos, Motorola Spatial Sound, 3,5 mm kuulokeliitäntä

Android 13 Päivitystuki: 1 Android-versiopäivitys ja 3 vuoden tietoturvakorjaukset joka toinen kuukausi



Moto g54 asemoituu muutaman kympin edullisempaan hintapisteeseen kuin edeltäjänsä. Näyttö on pysynyt teknisesti samankaltaisena, mutta sisällä Snapdragon 480+-piiri on vaihtunut Mediatekin Dimensity 7020 -piiriin. Suomessa saataville tulee 4 & 128 Gt:n lähtöversio sekä maltilliseen 30 euron lisähintaan muistimäärät tuplaava 8 & 256 Gt:n versio. Kamerapuolella uudistuksena ovat pääkameraan lisätty optinen kuvanvakain sekä etukameran tuplattu resoluutio. Lataustehoa on kasvatettu hieman 10 watista 15 wattiin.

Ulkomitat ja paino ovat pienentyneet hieman edeltäjämallista. Värivaihtoehtoina ovat tarjolla tekonahkapintaiset Mint Green ja Indigo BLue sekä mattapintaiset Glacier Blue ja Midnight Blue.

Moto g54:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 161,6 x 73,8 x 7,99 mm

Paino: 174 grammaa

Vettä hylkivä pinnoite

6,5″ LCD-näyttö, Full HD+, 20:9, 120 Hz

Mediatek Dimensity 7020 -järjestelmäpiiri

4 tai 8 Gt RAM-muistia

128 tai 256 Gt tallennustilaa, microSD-korttipaikka (max 1 Tt)

5G (n1/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n77/n78), LTE, Dual SIM

Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, A-GPS, LTEPP, GLONASS, Galileo, QZSS, Beidou

Kaksoiskamerajärjestelmä: 50 megapikselin pääkamera (0,61 um pikselikoko), f1.8, PDAF, OIS 2 megapikselin makrokamera (1,75 um pikselikoko), f2.4

16 megapikselin etukamera (1,0 um pikselikoko), f2.4

5000 mAh:n akku, 15 watin pikalataus

stereokaiuttimet, Dolby Atmos, Moto Spatial Sound, 3,5 mm ääniliitäntä

Android 13 Päivitystuki: 1 Android-versiopäivitys ja 3 vuoden tietoturvakorjaukset joka toinen kuukausi



Moto g14:lle ei ollut edellisessä sukupolvessa Suomen markkinassa varsinaista edeltäjää, sillä se asemoituu hinnaltaan g23:n alapuolelle selvästi alle 200 euroon. Kyseessä on joukon ainoa 4G-puhelin. Näyttö tarjoaa nyt Full HD -resoluution, mutta virkistystaajuus on vain 60 hertsiä. Järjestelmäpiiri on poimittu Unisocin mallistosta ja se edustaa muutaman vuoden takaista tekniikkaa. Takakameroita on kaksi – 50 megapikselin pääkamera sekä 2 megapikselin makro. Stereokaiuttimet ja kuulokeliitäntä kuuluvat varustukseen.

Värivaihtoehtoina ovat tekonahkatakakuorella varustetut Pale Lilac ja Butter Cream sekä tavallisella muovipintaisella takakuorella varustetut Steel Gray ja Sky Blue.

Moto g14:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 161,5 x 73,8 x 7,99 mm

Paino: 177 grammaa

Vettä hylkivä pinnoite

6,5″ IPS LCD-näyttö, 1080 x 2400, 20:9, 60 Hz

Unisoc T616 -järjestelmäpiiri

4 Gt RAM-muistia

128 Gt UFS 2.2 -tallennustilaa, microSD-korttipaikka

4G

Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, (A)GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo

Kaksoiskamerajärjestelmä: 50 megapikselin pääkamera (0,64 um pikselikoko), f1.8, PDAF 2 megapikselin makrokamera (1,75 um pikselikoko), f2.4

8 megapikselin etukamera (1,12 um pikselikoko), f2.0, kiinteä tarkennus

5000 mAh:n akku, USB-C 2.0, 15 W pikalataus

Stereokaiuttimet, Dolby Atmos, Moto Spatial Sound, 3,5 mm ääniliitäntä

Android 13 Päivitystuki: 1 Android-versiopäivitys ja 3 vuoden tietoturvakorjaukset joka toinen kuukausi



Moto G14 suositushinta Suomessa on 149 euroa, Moto G54:n 199 euroa 4 & 128 Gt muistiversiosta ja 229 euroa 8 & 256 Gt versiosta, Moto G84:n 299 euroa ja Edge 40 Neon 399 euroa. Kaikki laitteet tulevat myyntiin 25. syyskuuta.

Lähde: sähköpostitiedote