Huawei julkaisi Mate 40 -sarjan älypuhelimet: Mate 40, Pro, Pro+ ja Porsche Design RS

Näillä näkymin Suomen markkinoille Mate 40 -sarjasta tullaan saamaan vain Mate 40 Pro.

Huawei on julkaissut tänään mahdollisesti viimeisen lippulaivapuhelimensa ainakin lähivuosien osalta. Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasodan vuoksi TSMC ei voi toimittaa enää järjestelmäpiirejä yhtiölle, eikä Kiinan merkittävimmällä puolijohdevalmistaja SMIC:llä ole vielä käytössä kyllin modernia valmistusprosessia lippulaivatason järjestelmäpiireille.

Huawein uuteen Mate 40 -sarjaan kuuluvat perusmallin lisäksi Porsche Design Mate 40 RS, Mate 40 Pro ja Mate 40 Pro+. Suomen kannalta huomio kiinnittyy Mate40 Pro -malliin, joka on näillä näkymin sarjan ainut kotimaan markkinoilla saapuva malli. Puhelimissa käytetään samassa yhteydessä julkaistua Kirin 9000 -järjestelmäpiiriä tai sen E-versiota.

Mate 40 Pro rakentuu 6,76-tuumaisen, reunoiltaan voimakkaasti taipuvan ns. waterfall-tyyppisen OLED-näytön ympärille. Erikoisella 2772×1344-resoluutiolla varustettu näyttö tukee enimmillään 90 hertsin virkistystaajuutta sekä 240 hertsin kosketuksentunnistusta. Edeltävän sukupolven näytön yläreunaan sijoitettu kameralovi on saanut väistyä näytön läpi lyödyn, leveähkön sekä etukameran että infrapunasensorin käsittävän saarekkeen tieltä.

Puhelimen takapuolelta löytyy puolestaan suurehkö, pyöreä kamerasaareke. Yhteistyössä Leican kanssa toteutettu takakamera sisältää pääsensorin lisäksi ultralaajakulma- ja telekamerat, lasertarkennuksen sekä erillisen värilämpötilasensorin. Kamerat ja lasertarkennus on sijoitettu pyöreän saarekkeen ulkokehälle ja niiden LED-salama kahden ylimmän sensorin väliin.

Huawei Mate 40 Pron tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat: 162,9 x 75,5 x 9,1 mm (Vegan Leather -malli 9,5 mm)

Paino: 212 grammaa

Rakenne: Lasinen tai tekonahkainen takakansi, alumiinirunko

6,67″ LCD-näyttö, 2772×1344, 90 Hz ruudunpäivitys, 240 Hz kosketuksentunnistus

Kirin 9000 -järjestelmäpiiri (1x 3,13 GHz Cortex-A77, 3x 2,54 GHz Cortex-A77, 4x 2,05 GHz Cortex-A55, Mali-G78 MP24, 2+1 core NPU)

8 Gt RAM-muistia ja 256 Gt UFS 3.1 -tallennustilaa, NM-korttipaikka

5G NSA Sub 6 GHz (n1 / n3 / n5 / n7 / n8 / n28 / n38 / n40 / n41 / n77 / n78 / n79 / n80 / n84), LTE-yhteydet, Dual SIM

WiFi 6 2×2 MIMO, Bluetooth 5.2, NFC, IR-lähetin

GPS (L1 & L5), GLONASS, Galileo (E1 + E5a + E2b), BeiDou (B1l, B1B, B1C, B2a), QZSS (L1 + L5), NavIC

Kolmoistakakamera: 50 megapikselin Ultra Vision -kamera, 1/1,28” sensori, f/1.9, Octa PD -tarkennus, RYYB-värifiltteri 20 megapikselin ultralaajakulmakamera, 1/1,54” sensori, f/1.8, PDAF 12 megapikselin telekamera, 1/3,56” sensori, f/3.4, PDAF, OIS 4K 60 FPS videokuvaus, 720p 3840 FPS hidastuskuvaus (hyödyntää tekoälyä ruutujen interpoloinnissa)

13 megapikselin Ultra Vision Selfie -etukamera, f/2.4, 3D-syvyyskamera

4400 mAh akku (tyypillinen, virallinen luokitus 4300 mAh), USB 3.1 Gen1 Type-C, 66 W SuperCharge-pikalataus, 50 W SuperCharge-langaton pikalataus, käänteinen langaton lataus, IP68-suojaus

EMUI 11.0 (Android 10), Huawei Mobile Services

Huawei Mate 40 Pron kansainvälinen suositushinta on 1199 euroa. Puhelin tulee saataville Euroopassa lasisella takakannella mustana ja hopeisena, kun kellertävällä tai vihertävällä tekonahkakannella varustetut mallit ja muut värivaihtoehdot on säästetty Kiinan markkinoille. Huawei tulee tarkentamaan puhelinten saatavuutta Suomessa myöhemmin.

Mate 40 Pro+ eroaa pikkuveljestään suuremman muistinsa ja tallennustilansa osalta, joiden lisäksi kameravalikoima on lähtenyt vaihtoon. Pro+-mallissa on saman pääkameran lisäksi 8 megapikselin periskooppikamera, 12 megapikselin telekamera ja 20 megapikselin ultralaajakulmakamera. Samalla puhelimen paino on kasvanut 230 grammaan mutta se on saatu viilattua kuitenkin aavistuksen ohuemmaksi 8,8 milliin.

Mate 40 -perusmallissa näytön koko on kutistettu 6,5 tuumaan ja resoluutio on sen myötä 2376×1080. Puhelimen takaa löytyy sama pääkamera kuin muistakin malleista, mutta sen apuna toimivat 8 megapikselin telekamera ja 16 megapikselin ultralaajakulmakamera.

Porsche Design Mate 40 RS:ssä pyöreä kamerasaareke on väistynyt kahdeksankulmion eli oktagonin tieltä. Puhelin on ominaisuuksiltaan käytännössä identtinen Pro-mallin kanssa. Puhelimet eroavat toisistaan takapuolen ultralaajakulmakameran toteutuksen, muistin ja tallennustilan kapasiteetin ja fyysisten mittojen osalta. Lisäksi RS-malliin on lisätty infrapunaan perustuva lämpömittari.

Lähde: Huawei @ YouTube, Mate 40 Pro -tuotesivut