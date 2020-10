Huawei julkisti uuden 5 nm prosessilla valmistettavan Kirin 9000 -huippujärjestelmäpiirinsä

Uutuuspiiri on ainakin paperilla tämän hetken suorituskykyisin Android-järjestelmäpiiri

Huawei on juuri julkistanut uuden Kirin 9000 -järjestelmäpiirinsä, joka on seuraaja viime vuonna julkaistulle Kirin 990 -mallille. 15,3 miljardista transistorista koostuva piiri on markkinoiden ensimmäinen viiden nanometrin EUV-prosessilla valmistettava integroidulla 5G-modeemilla varustettu järjestelmäpiiri.

Piirin kahdeksan prosessoriydintä jakautuu kolmeen ryhmään – yksi 3,13 GHz:n kellotaajuudella toimiva Cortex-A77-ydin, kolme 2,54 GHz:n kellotaajuudella toimivaa Cortex-A77-ydintä sekä neljä 2,05 GHz kellotaajuudelle yltävää Cortex-A55-ydintä. Prosessorisuorituskyvyn kerrotaan olevan 10 % parempaa kuin Snapdragon 865+:ssa.

Mali-G78-grafiikkasuorittimesta on käytössä 24-ytiminen versio ja sen kehutaan olevan peräti 52 % nopeampi kuin Snapdragon 865+. Kolmiytimisen (2 isoa ydintä, 1 pieni) NPU-tekoälysuorittimien kehutaan puolestaan olevan 2,4-kertaa pahinta kilpailijaa nopeampi. Uudistetun kuuden sukupolven kuvaprosessorin (ISP 6.0) suorituskyvyn kerrotaan parantuneen 50 % Kirin 990:een nähden.

Huawei tarjoaa piiristä myös karsitumman 9000E-version, jossa on yksi iso NPU-ydin vähemmän sekä 22-ytiminen versio grafiikkasuorittimesta.

Ensimmäiset Kirin 9000 -sarjan piiriä käyttävät laitteet ovat samassa yhteydessä julkaistut Mate 40 -puhelimet. E-versio on käytössä edullisimmassa Mate 40 -perusmallissa.

Lähde: YouTube