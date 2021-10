Huawei Watch GT 3 -älykellot tarjoavat pitkän akunkeston ja perustason älyominaisuudet kattavien urheiluominaisuuksien kera.

Huawei on tänään julkistanut uuden Watch GT 3 -älykello-malliston, Freebuds Lipstick -nimeä kantavat kuulokkeet sekä nova 9 -älypuhelimen.

Nimensä mukaisesti Watch GT 3 on valmistajan kevytälykellojen kategoriaan kuuluva tuote, eli Watch 3 -malliston HarmonyOS:ää ja tukea kolmannen osapuolen sovelluksille uutuuksista ei löydy. Kellomallisto tarjoaa kaksi eri kellotaulukokoa – 46 mm ja 42 mm.

Ulkoisesti valmistaja on hakenut omien sanojensa mukaan ainutlaatuista klassista muotoilua. Watch GT 3 -kellot sisältävät yli 100 erilaista harjoitustilaa, joiden yhteydessä aktiivisuutta mittaa valmistajan uusi viidennen sukupolven sykemittari. Watch 3 -sarjan kellojen tapaan liikuntaseurantaan käytetään Suomessa kehitettyä TruSport-algoritmia.

Sykkeen mittauksen lisäksi kellot kykenevät tuttuun tapaan muun muassa veren happipitoisuuden mittaukseen, unen seurantaan ja puhelimen puheluihin vastaamiseen Bluetooth-yhteyden yli. Akunkestoksi 46 mm:n mallille luvataan jopa 14 päivää ja 42 mm:n mallille puolestaan 7 päivää.

Huawei Watch GT3 -kellojen myynti Suomessa alkaa vuoden 2021 aikana. Kellotaulun koosta riippumatta hinnat alkavat 279 eurosta ja osalla rannekevaihtoehdoista hinta nousee 329 euroon.

Kellon ohessa valmistaja julkisti myös uudet FreeBuds Lipstick -kuulokkeet sekä Huawei nova 9 -älypuhelimen. Kuulokkeet ovat käytännössä uusiojulkaisu kesällä esitellyistä FreeBuds 4 -kuulokkeista, joiden väriksi on vaihdettu punainen ja alkuperäinen latauskotelo on muotoiltu täysin uusiksi huulipunaa muistuttavaksi. Samalla kotelon rakennemateriaali on vaihtunut muovista ruostumattomaan teräkseen.

Huawei nova 9 puolestaan on julkaistu alun perin Kiinassa jo syyskuussa. Puhelin tarjoaa 120 hertsin virkistystaajuuteen yltävän OLED-näytön, Snapdragon 778G -järjestelmäpiirin, 4300 mAh:n akun, joka latautuu tyhjästä täyteen 38 minuutissa ja 50 megapikselin RYYB-pikselijaotteluun luottavan pääkamerasensorin. Pääkameran parina on 8 megapikselin ultralaajakulmakamera, 2 megapikselin syvyystietokamera ja makrokamera. Etukamerana toimii 1/2,8-tuumainen 32 megapikselin sensori.

Huawei nova 9 muistuttaa niin ulkonäöltään kuin myös pääkameraa lukuun ottamatta raudaltaankin omaksi yrityksekseen irtautuneen Honorin kesällä julkaisemaa Honor 50 -älypuhelinta. Totuttuun tapaan Huawein uutuus ei kuitenkaan Yhdysvaltain pakotteiden myötä sisällä Googlen palveluita, vaan sisällä sykkii Android 11 -käyttöjärjestelmä ja Huawein oma HMS-paketti (Huawei Mobile Services).

FreeBuds Lipstick -kuulokkeet saapuvat Suomessa myyntiin vuoden 2022 alussa 249 euron suositushintaan ja nova 9 -älypuhelin puolestaan tulee myyntiin vielä vuoden 2021 aikana 549 euron suositushintaan.

Lähde: Huawein lehdistötiedote