Stereoskooppinen 3D-tila on tuettuna jo yli 50 pelissä ja jos tukea ei löydy, näyttö toimii 3840x2160-resoluution 2D-tilassa.

Acer on julkistanut tänään joukon uusia kannettavia. Mielenkiintoisimmat joukosta lienevät pelikannettavat ja etenkin Predator Helios 300 SpatialLabs Edition.

Acer Predator Helios 300 SpatialLabs Edition on päällisin puolin ihan tavallisen pelikannettavan näköinen. Sen erikoisuus löytyy sen 15,6-tuumaisesta 4K UHD -paneelista (3840×2160), joka on pinnoitettu Optical Bonding -tekniikalla lentikulaarisilla nestekidelinsseillä, jotka mahdollistavat stereoskooppisen 3D-kuvan ilman erillisiä 3D-laseja.

Vaikka erillisiä 3D-laseja ei vaadita, toimii näytön stereoskooppinen 3D-tila vain sitä erikseen tukevilla sovelluksilla. SpatialLabsin apusovellus hyödyntää grafiikan syvyystietoja 3D-kuvan muodostamiseen ja se tukee tällä hetkellä yli 50 uutta ja vähän vanhempaakin peliä. Uusia profiileita kehitetään jatkuvasti ja näyttö toimii luonnolisesti myös ihan normaalissa 2D-käytössä.

Predator Helios 300:n sisällä sykkii Intelin 12. sukupolven Core i9 -prosessori, NVIDIAn GeForce RTX 3080 -sarjan näytönohjain, 32 Gt DDR5-4800-muistia ja tallennustila on kahden PCIe Gen 4 NVMe SSD:n RAID-0-pakan heiniä. Acer on ottanut kannettavassa käyttöön myös nestemetallisen lämpötahnan ja jäähdytyksestä on vastuussa 5. sukupolven AeroBlade 3D -tuuletin ja CoolBoost-teknologia. Verkkoyhteydet takaa Killer DoubleShot Pro (E2600+i1675i) -paketti Wi-Fi 6E -tuella. Liitinvalikoimaan kuuluvat puolestaan HDMI 2.1 ja kolme USB-C-liitäntää, joista yksi tukee ThunderBolt 4:ää ja kaksi USB 3.2 Gen 2:sta.

Acer julkisti samalla myös muita Predator-sarjan tuotteita. Aiemmin vain 14-tuumainen Predator Triton 300 SE -sarja laajenee 16-tuumaisella versiolla ja on varustettu 12. sukupolven Core -prosessorilla ja GeForce RTX 30 -sarjan näytönohjaimella. Näytöt ovat 16:10-kuvasuhteella ja mallista riippuen ne voivat tukea jopa 240 Hz:n virkistystaajuutta, G-Synciä tai esimerkiksi OLED-paneelioptioita.

Predator XB273K LV -pelinäyttö on nimensä mukaisesti 27-tuumainen ja se on varustettu 3840×2160-resoluution ja 160 Hz:n Agile-Splendor IPS-paneelilla, jolle luvataan vaivainen 0,5 ms:n G2G-vasteaika ja <1 Delta E:n väripoikkeama. Näytöstä löytyy DisplayHDR 600- ja TÜV Rheinland Eyesafe -sertifioinnit sekä HDMI 2.1 -liitäntä.

Predator-perheen ulkopuolelle mutta edelleen tiukasti peliteemaan tipahtaa puolestaan Acer Nitro XV272U RV -pelinäyttö. Se on varustettu 27-tuumaisella 2560×1440-resoluution Agile-Splendor IPS-paneelilla, joka voi toimia ylikellotettuna jopa 170 hertsin virkistystaajuudella. Näytölle luvataan 1 millisekunnin G2G-vasteaikaa ja esikalibroituna <1 Delta E:n väripoikkeamaa. Se tukee AMD:n FreeSync Premium -tekniikkaa ja on niin ikään TÜV Rheinland Eyesafe -sertifioitu.

Ensimmäisenä nyt julkistetuista tuotteista pääsee myyntiin 14-tuumaiset Predator Triton 300 SE -kannettavat, jotka tulevat kauppoihin kesäkuun aikana 1699 euron lähtöhinnoin. 16-tuumaiset Predator Triton 300 SE:t seuraavat perästä heinäkuussa samalla lähtöhinnalla, kun peräti 3799 euroa kustantavaa Predator Helios 300 SpatialLabs Editionia joudutaan odottelemaan syyskuulle. Näytöt tulevat myyntiin kolmannen vuosineljänneksen aikana ja Predator XB273K LV on hinnoiteltu 949 euroon. Nitro-näytön hinnoittelu on vielä avoin.

Lähde: Acerin lehdistömateriaalit