Huawein tulevat P40-mallit ensimmäisessä renderöintivuodossa

Vuodetut renderöinnit eivät paljasta vielä laitteiden kaikkia yksityiskohtia.

OnLeaks on julkaissut yhdessä 91Mobiles-sivuston kanssa ensimmäiset renderöinnit tulevista Huawei P40 -älypuhelimista. Julkaistut renderöinnit ovat asultaan varsin tummia, mutta siitä huolimatta niistä voi havaita muutamia mielenkiintoisia yksityiskohtia.

Kuvat paljastavat, että P40 Pron näyttö on muotoiltu kaikilta neljältä reunaltaan kaarevaksi ja metallikehyksen kulmiin on muotoiltu mielenkiintoiset levennykset. Näytön läpimitaksi arvioidaan 6,5-6,7 tuumaa. P40:n näyttö on puolestaan kuvien perusteella tasainen ja sen kooksi arvioidaan 6,1-6,2 tuumaa.

Molempien P40-mallien takakameran muotoilu noudattaa tyyliä, josta vaikuttaisi tulevan ensi vuoden trendi. Samsung Galaxy S11 -vuotokuvien tapaan molemmissa P40-malleissa on renderöintien perusteella takakuoren ylänurkkaan sijoitettu melko suurikokoinen suorakulmainen kamerakehys. P40 Prossa huhutaan käytettävän 64 megapikselin Sony IMX 686 -sensoria pääkamerassa, 20 megapikselin sensoria ultralaajakulmakamerassa, 12 megapikselin sensoria periskooppizoomissa sekä erillistä makrokameraa ja 3D ToF -sensoria. P40:n kameratoteutuksen yksityiskohdista ei ole vielä tarkempaa tietoa.

Huawei P40 Pron huhutaan olevan varustettu 120 hertsin QHD+ AMOLED -näytöllä, Kirin 990 -järjestelmäpiirillä sekä 55 watin pikalatausta tukevalla 5500 mAh akulla. Käyttöjärjestelmänä laitteissa on Android 10 yrityksen omilla Huawei Mobile Services -palveluilla. P40-mallisto julkaistaan maaliskuun lopussa Pariisissa.

Lähde: Twitter, 91Mobiles