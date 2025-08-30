MSI on julkaissut uuden kilpapelaamiseen suunnatun QD-OLED-pelinäytön, jonka maksimivirkistystaajuus yltää 500 hertsiin saakka. Uusi 26,5-tuumainen MAG 272QP QD-OLED X50 on varustettu Samsungin 3. sukupolven QD-OLED-paneelilla ja 2560 × 1440 pikselin QHD-resoluutiolla.
Pikseleiden gray-to-gray-vasteaika näytössä on QD-OLED-malleille tyypillinen 0,03 millisekuntia ja sille on merkitty AMD FreeSync Premium Pro -tuki virkistystaajuuden mukauttamista varten. Sekä VESA ClearMR 21000- että DisplayHDR True Black 500 -sertifikaatit ovat myös mukana. OLED Care 2.0 -ominaisuus sallii jopa 24 tunnin keskeytymättömän paneelin päällä olon ennen pakollista pikseleiden virkistyssykliä, kun aiemmin aikaikkuna on ollut 16 tuntia. Lisäksi näyttö tukee MSI:n EOTF Boost -tilaa, joka parantaa näytön kirkkautta.
Uutuusnäytössä on kaksi HDMI 2.1 -liitäntää, yksi DisplayPort 1.4 -liitäntä sekä USB-C-liitäntä DisplayPort Alt Mode -tuella ja 15 watin virransyötöllä. Tarjolla on myös konsolitila, joka toimii 60 ja 120 Hz:n virkistystaajuuksilla sekä Full HD- että QHD-tarkkuuksilla.
Saatavuusajankohta ja hinnoittelu Euroopassa eivät vielä ole tiedossa, mutta Yhdysvalloissa näyttö on hinnoiteltu 750 dollariin.
Lähde: MSI, Tuotesivut
Ei kommentteja vielä
Loading new replies...
Näytetään 50 ensimmäistä kommenttia. Lue kaikki kommentit ja keskustele aiheesta foorumilla TechBBS →