Intelin ja Asuksen kanssa toteutetussa ylikellotussessiossa Core i9-14900KF -prosessori pidettiin kylmänä nestemäisen heliumin avulla.

Ylikellotusmaailmassa tapahtuu taas ja prosessoreiden ennätyskellotaajuus on vedetty uusiksi. Uuden ennätyksen takana on kiinalainen huippuylikellottaja wytiwx Intelin ja Asus ROG:n tuella.

New CPU frequency world record! Extreme overclocker wytiwx pushed an #IntelCore i9 14900KF over 9.2GHz on an @ASUS_ROG Maximus Z790 Apex motherboard. More details on HWBot: https://t.co/bAbVwbAW4W pic.twitter.com/je7a8HY7er — Intel Technology (@IntelTech) May 15, 2026

Prosessoreiden uusi kellotaajuusennätys on nyt 9206,34 MHz. Wytiwxin Intel Core i9-14900KF:llä ajama tulos parantaa ennätystä vajaat 90 MHz elmorin aiemmin Core i9-14900KS:llä saavuttamasta 9117,75 MHz:n ennätystaajuudesta. Mielenkiintoisena yksityiskohtana vaikka molemmissa prosessoria ajettiin pelkät P-ytimet käytössä, wytiwx:n tuloksessa ytimiä oli kahdeksan sijasta käytössä vain seitsemän.

Wytiwx:n ennätysajossa oli käytössä Corew i9-14900KF -prosessorin ohella Asuksen ROG Maximus Z790 Apex -emolevy, 16 Gt DDR5-muistia ja ROG Thor Gaming 1600 W -virtalähde. Prosessoria jäähdytettiin nestemäisellä heliumilla (-269°C) ja lämpötahnana toimi Thermal Grizzlyn Kryonaut Extreme.

Intelin Raptor Lake ja sen päivitysversio Raptor Lake Refresh ovat tällä hetkellä kovaa sanaa maksimikellotaajuuksia etsiessä. HWBotin 10 korkeimmasta kellotaajuudesta 8 on saavutettu joko Core i9-13900K:lla tai Core i9-14900K:n jollain versiolla. Raptor Lake -prosessorit valmistetaan Intelin 10 nanometrin luokan Intel 7 -prosessilla. Loput kaksi TOP-10 tulosta on ajettu AMD:n Bulldozer-johdannaisilla FX-sarjan prosessoreilla, joista korkeampi on kotimaisen Roger ’The Stilt’ Tolppolan FX-8370:lla saavuttama 8722,78 MHz seitsemännellä sijalla.

Lähde: HWBot