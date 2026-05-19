Ensimmäisen Republic of Gamers -tuotteen eli AM2-kantaisen ROG Crosshairin uusi AM5-kantainen 2006-versio lainaa rohkeasti esikuvansa ulkonäköä unohtamatta moderneja ominaisuuksia.

Asus juhlistaa kuluvan vuoden heinäkuussa ROG- eli Republic of Gamers -pelibrändinsä 20-vuotista taivalta. Juhlan kunniaksi yhtiö aikoo tuoda markkinoille erikoisversion ensimmäisestä ROG-tuotteesta, Crosshair-emolevystä.

Alkuperäinen Asus ROG Crosshair -emolevy julkaistiin heinäkuussa 2006 AMD:n AM2-kantaisille Athlon 64 -prosessoreille. Uuteen ROG Crosshair 2006 -emolevyyn sopivat puolestaan AMD:n AM5-kantaiset Ryzen-prosessorit. Emolevy perustuu vahvasti ROG Crosshair X870E Dark Hero -emolevyyn, mutta se on tyylitelty muistuttamaan alkuperäistä Crosshairia käyttämällä mm. sinivalkoisia liittimiä ja paljaita kuparijäähdytyselementtejä.

Retrotyylistään huolimatta emolevy on moderni ja mukaan on saatu myös 2-tuumainen LiveDash OLED -näyttö asennettuna M.2-jäähdytinelementin päälle. Näytöllä pyörii oletuksena ROG:n Fearless Eye -logon ja Project G:hen viittaava kuutiomaisen G-logon välillä vaihteleva animaatio. Project G oli Repuclic of Gamersin projektinimi.

Asus ROG Crosshair 2006 on varustettu kahdella PCIe Gen 5 x16 -liittimellä ja yhteensä viidellä M.2-liittimellä, joista kaksi tukee PCIe Gen 5 -nopeuksia. Verkkoyhteydet onnistuvat 10 ja 5 gigabitin verkkoliitäntöjen sekä Wi-Fi 7 -yhteyksien kautta. USB-rintamalta on nostettu esiin kaksi USB4-liitäntää sekä etupaneelin 60 watin Quick Charge 4+ -latausta tukeva USB-C-liitin.

Asus ei vielä tarkentanut ROG Crosshair 2006:n tulevaa hintaa tai milloin se saapuu myyntiin, mutta lienee turvallista odottaa hinnan olevaan vähintään ROG Crosshair X870E Dark Heron tasoa ja aikataulun osuvan heinäkuulle.

Lähde: Asus