HYTE näyttää vievän omaperäisyyden kotelosuunnittelussaan entistä pidemmälle.

Las Vegasin CES 2026 -messuilla vieraillut HYTE esitteli tapahtumassa uusinta suuntausta omintakeiselle kotelosuunnittelulleen. Tuleva ATX-tornikotelo Z90 on teräksinen ja varustettu verkkomaisilla mesh-paneeleilla, mutta sen pintaa koristaa aaltomainen kohokuvio, joka tuo uutta tuulahdusta kotelotrendeihin. Messuosastolla oli näytillä myös riisuttu Z90, joka esitteli kotelon sisuksia. Kyseessä on vielä prototyyppi, josta valmistaja tiedottaa varmasti lisää lähitulevaisuudessa.

Kattauksessa mukana oli myös viime vuoden X50, joka tunnetaan erityisesti värivalikoimastaan. Messukappale oli väriltään kirkkaan oranssi.

HYTE aikoo tuoda markkinoille myös FA20 Duo -tuplatuulettimen, joka yhdistää kaksi 200 mm:n tuuletinta yhdeksi paketiksi. FA20 Duo -messukappale oli musta, mutta sen sijaan valmistajan tulevat FA12 -tuulettimet (120 mm) tulevat seitsemällä eri värivaihtoehdolla, eli pelkkään mustaan tai valkoiseen ei tarvitse tyytyä. FA12 on nestekidelaakeroitu ja varustettu nestekidepolymeerisillä lavoilla.

Lisäksi HYTE esitteli erilaisia jatkokaapeleita, jotka niin ikään mukailevat värivaihtoehdoillaan valmistajan koteloita. Kaapelivaihtoehtoihin kuuluu myös 12V-2×6-kaapelit.

Lähde & Kuvat: TechPowerUp