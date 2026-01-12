Modernia näkemystä esiteltiin mm. avoimen Core PX Infinity -kotelon voimin, kun retrohenkeä edustivat kaksi uutta koteloa sekä näppäimistön NES-teemainen väritys.

Koteloistaan kenties parhaiten tunnettu Thermaltake oli sekin osallisena CES 2026 -messuilla. Yhtiön messutarjontaan kuului mm. iso joukko koteloita sekä uusia pelitarvikkeita näytöistä tuolien kautta näppäimistöihin.

Thermaltaken kotelovalikoimasta huomiota herättävät ainakin Core PX Infinity WS ARGB sekä Retro -sarjan kotelot, vaikka mukaan mahtuu myös muuta mielenkiintoista kuten pyörillä kulkeva AX1000-kotelon ja AX200-alustan yhdistävä ”supertower”-kotelo.

Core PX Infinity on avoimen mallin kotelo esteettömällä näkymällä komponentteihin. Yksi yhtenäinen lasipaneeli kattaa kotelon katon, vasemman kyljen ja pohjan ja etupaneelia koristavat puiset rimat. Puukoristusta löytyy myös virtalähdekammiosta. Kotelon etupaneelia ja kattoa halkovat Infinity Mirror -efektiä hyödyntävät RGB-valaistukset. Lasipaneeli ja etupaneeli ovat kuitenkin ilmeisesti käännettävissä, sillä messuilla koteloa esiteltiin myös puurimat ylöspäin lasin mennessä edestä kyljen kautta taakse.

Retro 260 TG ja 360 TG lähtevät Silverstonen retrohengen jäljille unohtamatta moderneja silauksia. Edestäpäin micro-ATX-kokoluokan Retro 260 TG ja ATX-kokoluokan Retro 360 TG muistuttavat menneistä ajoista 3,5” korppu- ja 5,25” CD-asemineen ja muovisäleikköineen. Modernimpaa lähestymistä löytyy kotelon lasikyljestä ja metalliverkon läpi ilmaa vaihtavan virtalähdekammion muodossa, jonka lisäksi etupaneelin kahden 5,25” asemapaikan paikalle voi asentaa siihen suunnitellun 6” LCD-näytön.

Retropelaajien makuun lienee NES-konsolista väriteemaa hakeva Retrocraft 75 Wireless -näppäimistö. Mikäli maku on modernimpi, on samasta näppäimistöstä myös musta ja valkoinen V75 Max Wireless -versio. Esillä oli myös uusia Argent E700 -pelituoleja sekä eri tasoisia ohjaamoja ja muita simulaattorivälineitä.

Jäähdytyspuolta messuilla edustivat CT120 ja CT140 EX Infinity ARGB- sekä Swafan 120 ja 140 EX Infinity ARGB -tuulettimet ynnä aiemminkin nähty Minecube 360 Ultra ARGB Sync -AIO-cooleri kuutiomainen prosessoriblokki hyödyntää patentoitua neljän LCD-näytön tekniikkaa. Molemmat uusista tuuletinmalleista tukevat MagForce 2.0 -liitäntää johdottomaan ketjutukseen ja ovat tietenkin varustettu RGB-valaistuksella ja Infinity Mirror -koristeilla.

