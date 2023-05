Hyte julkisti Thicc Q60 AIO-coolerin, Keeb TKL -näppäimistön ja uusia Nexus Link -tuotteita

RGB-valaistus on vahvasti läsnä sekä järeässä Thicc Q60:ssa että Keeb TKL:ssa, kun Nexus Link -tuotteet keskittyvät enemmän kaapelointien minimointiin.

Näyttävistä koteloistaan parhaiten tunnettu Hyte on luonnollisesti luomassa nostetta myös Computex-messuilla. Yhtiön uutuusvalikoimasta löytyy uutta niin tehokkuudesta kuin RGB-välkkeestäkin kiinnostuneille.

Suurin huomio keskittyy yhtiön uuteen aluevaltaukseen eli Thicc Q60 AIO-cooleriin. Tuote poikkeaa massasta monellakin tapaa; käytössä on yhtiön oma Dual Harmonic Pumps -pumppuratkaisu, selvästi normaalia paksumpi Heat Exchanger -jäähdytin niin ikään normaalia paksummin Thicc FT12 -tuulettimin sekä peräti 5” 1280×720-resoluution IPS-näyttö blokin päällä.

Thicc Q60:ssa huomio keskittyy ensimmäisenä luonnollisesti blokin päältä löytyvään näyttöön. Sen sijasta, että se olisi suoraan kiinni blokin päällä, se on sijoitettu pienen varren päähän ja on käänneltävissä sivusuunnassa. Jyrkinkään kääntö ei jätä väärästä suunnasta katsojaa kylmäksi, sillä koko sen takapuoli on RGB-valaistu peräti 42 LEDin voimin.

Jäähdyttimeen esiasennetut Thicc FT12 -tuulettimet ovat 32 mm paksuja ja täysin kaapelittomia, kiitos uuden USB-C-liitäntää hyödyntävän Nexus Link -järjestelmän. Niistä löytyy kustakin myös oma Arm-prosessori hallitsemaan sen toimintaa. Tuulettimet on ketjutettu Nexus Link M-Type -kontaktipinnoin ja yhteydessä jäähdyttimen päädystä löytyvään elementtiin, josta lähtee puolestaan Nexus Link Type-C -kaapeli eteenpäin. Itse jäähdyttimestä näyttää kuvien mukaan lähtevän myös joukko kaapeleita, joiden tarkoitus jää valitettavasti tässä vaiheessa epäselväksi.

Nexus Link on muutoinkin yhtiöllä ns. päivän sana. Nexus Portal -hubiin sopii kolme kolme USB-C-kaapelia, joiden päähän voidaan ketjuttaa varsin vapaasti sekä PWM-ohjattavia tuulettimia että RGB-valonauhoja. Yhtiö mainostaa sille myös universaalia tukea kolmannen osapuolen tuotteille, mutta tarkemmat tiedot siitä jäävät odottamaan myöhempää ajankohtaa. Ilmeisesti vaatimuksiin kuuluu ainakin tuki 3-pinniselle osoitettavalle RGB:lle.

Yhtiö esitteli myös uuden Keeb TKL -näppäimistön, jossa lisää RGB:tä voisi saada käytännössä enää vaihtamalla näppäinhatut ja etupaneelin läpikuultaviin. TKL-kokoluokan näppäimistö on varustettu esivoidelluilla Durockin lineaarisilla Creamy Yellow 55G -kytkimillä, pyöristetyillä taustavalaistuilla näppäinhatuilla, mustaksi anodisoidulla alumiinitaustalevyllä ja siinä on normaalin TKL-asettelun lisäksi viisi dedikoitua mediapainiketta. Koko näppäimistöosuus on upotettu diffusoivaan polykarbonaattikuoreen, joka on puolestaan kauttaaltaan pohjan Hyte-logoa lukuunottamatta RGB-valaistu jopa 155 LEDin voimin. Näppäimistön mukana tulee magneettikiinnitteiset jalat, joilla näppäimistön kulman saa säädettyä 4,7° vakiosta 7,6 asteeseen. Näppäimistön yläkulmasta löytyy pyöreä elementti, josta löytyy kaksi pyöriteltävää säädintä.

Hyte Thicc Q60 -AIO-cooleri tulee saataville maailmanlaajuisesti syyskuussa ja sen veroton suositushinta on peräti 299,99 dollaria. Thicc FT12 -tuulettimet tulevat samaan aikaan saataville peräti 79,99 dollarin suositushinnoin. Samaa syyskuun aikataulua noudattavat myös NP50 Nexus Portal -hubi sekä PQ10- ja PQ30-RGB-nauhat. Hubi on hinnoiteltu verottomana 59,99 dollariin, PQ30 29,99 dollariin ja PQ10 kolmen nauhan paketissa 29,99 dollariin. Hyte Keeb TKL tulee saataville vuoden viimeisen neljänneksen aikana globaalisti 179,99 dollarin suositushintaan. Toistaiseksi ei ole varmuutta, tuleeko siitä Nordic-asettelua.

Lähde: Hyte