Poikkeavalla ulkonäölläänkin huomion varastava ROG Matrix GeForce RTX 4090 on varustettu järeällä AIO-coolerilla ja se käyttää lämpötahnojen sijasta nestemetallia blokin ja GPU:n välissä.

Asuksen Republic of Gamers on julkaissut vuosien varrella kourallisen ROG Matrix -erikoismalleja järein coolerein. Viimeisin Matrix-malli oli GeForce RTX 2080 Ti:stä ja nyt jätettyään 30-sarjan välistä yhtiö on julkistanut ROG Matrix GeForce RTX 4090:n.

ROG Matrix GeForce RTX 4090 on AIO-coolerilla nestejäähdytetty näytönohjain, mutta se poikkeaa selvästi aiemmista AIO-jäähdytetyistä malleista muistuttaen selvästi enemmän nestejäähdytettyä malleja. AIO:n toisesta päästä löytyy 360 mm:n jäähdytin, josta lähtee kaksi paksua letkua näytönohjaimen nesteblokkiin. Nesteblokki jäähdyttää myös näytönohjaimen virransyötön.

Uusi ROG Matrix on yhtiön mukaan ensimmäinen nestemetallia lämpötahnan sijasta käyttävä näytönohjain. Koska nestemetallit tunnetusti johtavat sähköä, on Asus varmistanut turvallisuuden päällystämällä GPU:n ympäristöstä löytyvät pintaliitoskomponentit suojaavalla UV-hartsilla ja lisännyt kaksi ylimääräistä suojakerrosta sirun ja piirilevyn ympärille varmistaakseen sen turvallisuuden.

Jäähdyttimeen on asennettu kolme ROG MF-12S ARGB -tuuletinta, jotka riittävät yhtiön mukaan vain 1000 RPM:n nopeudella pitämään näytönohjaimen 60 asteessa 450 watin kulutuksella. Yhtiön mukaan kyseessä on maailman tehokkain GeForce RTX 4090.

Vaikka näytönohjain on toteutettu tehokkuus mielessä, ei Asus ole unohtanut ulkonäköä. Näytönohjain on koteloitu alumiinikehikkoon ja puolet blokista jää ”roikkumaan” kehikon sisään, kun viiston tukipilarin takaa paljastuu pleksikantinen loppublokki epäsuorine valaistuksineen.

Asus ROG Matrix GeForce RTX 4090 saapuu myyntiin vuoden kolmannella neljänneksellä ja se tulee olemaan tuttuun tapaan saatavuudeltaan rajoitettu malli.

ROG Matrixin lisäksi Asus on esitellyt Computexissa konseptimallia GeForce RTX 4070 -näytönohjaimesta ilman perinteisiä lisävirtaliittimiä. Sen sijasta näytönohjaimen alareunasta PCIe-liittimen viereltä löytyy toinen pienikokoinen liiitin, joka on vastuussa virransyötöstä. Ratkaisu on vastaava, kuin AMD:n ja Applen MPX-moduuleissa toteuttama liitin, joskin selvästi lyhyemmällä liittimellä.

Koska erikoismalli ei sovi perinteisiin emolevyihin virtaliittimen vuoksi, julkisi Asus samalla Z790 TUF Gaming -emolevyn, josta löytyy tarvittava liitin näytönohjaimen virransyötölle. Emolevyn virtaliittimet on sijoitettu sen takapuolelle ja näytönohjainta varten sieltä löytyy kolme 8-pinnistä PCIe-lisävirtaliitintä. Markkinoille on tulossa ilmeisesti myös toinen vastaava malli.

