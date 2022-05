Koronapandemian takia paussia fyysistä tapahtumista pitäneillä IFA-messuilla on totuttu näkemään muun muassa puhelinvalmistajien syksyn uusia julkaisuja.

Koronapandemian peruuttamien messujen jälkeen kuluva vuosi on ollut virkistävä tuulahdus fyysisinä tapahtumina palaavine messuineen. Täysin entiseen normaaliin ei ole kuitenkaan palattu ja useimmissa messuissa hyödynnetään peruttujen vuosien verkkototeutuksista opittua fyysisen tapahtuman rinnalla.

IFA 2022 on yksi tänä vuonna fyysiseen formaattiin palaavista messuista. IFA on kaikkea kulutuselektroniikkaa esittelevä tapahtuma, mutta menneinä vuosina siellä on totuttu näkemään erityisesti uusia puhelinmalleja.

Tämän syksyn messut järjestetään Berliinissä 2.-6. syyskuuta ja liput sinne kustantavat edullisimmillaan 35 euroa yhdeltä päivältä tai 61 euroa kahdelta päivältä. Täydet 5 päivää messuihin voi tutustua 97 euron hintaan.

