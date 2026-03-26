Microsoft on jo tovin kertonut aikovansa parantaa Windows 11 -käyttöjärjestelmää ihmisten palautteen perusteella ja nyt yhtiö on paljastanut ensimmäisiä konkreettisia askelmerkkejä asian tiimoilta.

Microsoft on ilmoittanut aiemmin yhtiön yhden tärkeimmistä tavoitteista tällä hetkellä olevan Windows 11 -käyttöjärjestelmän maineen parantaminen. Nyt yhtiö on julkaissut blogin, jossa se kertoo joistain tulevista muutoksista. Myös muista lähteistä on kuulunut viime aikoina viitteitä Microsoftin lähitulevaisuuden suunnitelmista Windowsin saralla.

Microsoftin Windows + Devices -osaston johtaja Pavan Davuluri on julkaissut yhtiön blogialustalla Windows Insidereille osoitetun kirjoituksen yhtiön sitoutumisesta Windowsin laatuun. Davulurin mukaan yhtiö kuuntelee päivittäin palautetta käyttäjiltään ja sen insinöörien käyttäneen viime kuukaudet huomattavat määrät työtunteja palautteen analysoinnin parissa löytääkseen oleellisimmat kipukohdat korjattaviksi. Blogissa kuvatut muutokset ja päivitykset on tarkoitus ilmeisesti saada maaliin kuluvan vuoden aikana.

Ensimmäisenä esitelty tuleva muutos koskee Windowsin tehtäväpalkkia. Windows 11:n myötä tehtäväpalkki sidottiin kiinteästi ruudun alalaitaan ja painikkeet keskitettiin, vaikka ne toki saikin siirrettyä reunaan asetuksien kautta. Davulurin mukaan tämä muutos tullaan nyt pyörtämään ja tehtäväpalkin saa jatkossa alalaidan sijasta sijoitettua niin ruudun vasempaan ja oikeaan reunaan kuin ylälaitaankin.

Tekoälyn suhteen Microsoft on jo aiemmin kertonut, että se tulee miettimään jatkossa tarkemmin, mihin kaikkialle tekoälyominaisuuksia on järkevää integroida ja mihin ei. Yhtiö on integroinut Copilot-tekoälyominaisuuksiaan jo lukuisiin sovelluksiin, joissa suurimpienkaan tekoälyfanien on vaikea keksiä sille yhtään käyttökohdetta. Blogin mukaan Microsoft aikoo paitsi jatkossakin miettiä soveliaita käyttökohteita Copilotille tarkemmin, myös poistaa ominaisuuksia sovelluksista, joissa sille ei ole järkevää käyttöä. Davuluri mainitsee erikseen, että ainakin Snipping Toolin, Photosin, Widgettien ja Notepadin Copilot-integroinnit tullaan poistamaan.

Windows Update on sekin saanut paljon palautetta epäsopiviin hetkiin osuvista päivitystarpeistaan. Blogin mukaan käyttäjille tullaan antamaan lisää mahdollisuuksia hallita, milloin päivityksiä haetaan ja asennetaan käyttöjärjestelmään. Muutokset alkavat jo Windowsin asennuksesta, johon tullaan lisäämään mahdollisuus ohittaa päivitysten lataus ja asennus. Myös Windowsin uudelleenkäynnistys ja sammutus ilman odottavien päivitysten asennusta tulee olemaan jatkossa mahdollista. Lisäksi Microsoft tulee mahdollistamaan päivitysten lataamisen ja asentamisen lopettamisen pidemmäksi aikaa kerrallaan.

File Explorer -tiedostoselainta tullaan päivittämään blogin mukaan usealla eri osa-alueella, sillä se on luonnollisesti yksi eniten käytetyistä Windows-sovelluksista. Ensimmäisenä yhtiö keskittyy sen aiempaa nopeampaan käynnistykseen, erilaisten vilkkumisten poistamiseen sekä navigoinnin selkeyttämiseen. Widgeteistä aiotaan tehdä puolestaan aiempaa helpommin hallittavia ja vähemmän huomiota varastavia.

Microsoft kertoo lisäksi päivittävänsä Windows Insider -ohjelman aiempaa selkeämmäksi. Yhtiön tavoitteena on tehdä eri julkaisukanavista selkeämmin määriteltyjä, uusiin ominaisuuksiin käsiksi pääsyä aiotaan helpottaa ja tietenkin koko koontiversioista aiotaan tehdä entistä parempilaatuisia. Microsoft haluaa myös tarjota Insider-käyttäjille enemmän mahdollisuuksia käydä suoraa dialogia yhtiön kanssa sekä tuoda paremmin esille käyttäjien palautteen vaikutuksista Windowsin kehitykseen. Windows Insider -käyttäjille on julkaistu myös Feedback Hubin tähän mennessä suurin päivitys, jonka tarkoitus on ennen kaikkea helpottaa palautteen antamista ja kommunikointia muun yhteisön kanssa.

Davulurin kirjeenomaisen osuuden jälkeen blogissa käsitellään tulevia toimia myös konkreettisemmalla tasolla. Eri muutokset on jaettu kolmeen kategoriaan: suorituskyky, luotettavuus ja paremman suomennoksen puutteessa käsityömäisyys. Microsoft avaa itse tarkoittavansa sanalla ”craft” sitä, mikä muuttaa toimivat tuotteet rakastetuiksi kiillottamalla, käyttökemuksen parantamisella, koherenttiudella ja jalostuksella.

Lähde: Microsoft