In Win esitteli erikoisen, roikkumaan asennettavan pleksisuomuisen Diéy -kotelon

In Winin Diéy -konseptikotelon voi asentaa roikkumaan joko katosta tai lattiatelineestä ja se vaatii runsaasti tilaa ympärilleen: kotelon halkaisija on 1,3 metriä suomupanssari avattuna.

In Win on esitellyt vuosien varrella lukuisia mielikuvituksellisia ja usein myös vähemmän käytännöllisiä Signature-sarjan konseptikoteloita, joita valmistetaan vain hyvin rajattu erä. Erikoisuutta toivoville yhtiön uusin Signature-tulokas Diéy ei ainakaan tuota pettymystä, mutta käytännölliseksi sen kuvaileminen vaatisi jo aikamoista PR-akrobatiaa.

In Winin Diéy on kotelo, joka on suunniteltu roikkumaan. Sen voi ripustaa esimerkiksi kattoon, mutta pakettiin kuuluu myös lattialla seisova teline, josta kotelon saa roikkumaan. Diéy on varustettu käytännössä täystornikotelon rungolla, joka peittyy robottivarsien päässä olevien RGB-valaistujen pleksi-suomujen taakse. Robottivarsien avulla suomupanssarin voi avata siten, että kokoonpanoon pääsee käsiksi. Ilmeisesti runkoon on upotettu lisäksi jonkinlainen projektori sekä tuki useille virtuaaliassistenteille.

Diéyn runkoon voi asentaa mATX-, ATX- tai E-ATX-kokoluokan (12” x 13”) emolevyn ja laajennuspaikkoja on varattu enimmillään kahdeksalle kortille. Näytönohjaimen maksimipituus on 360 mm ja In Win varoittaa erikoisempien jäähdytysratkaisujen mahdollisesta yhteensopimattomuudesta. Prosessorijäähdyttimelle maksimikorkeudeksi ilmoitetaan 170 mm. Tallennustilaa voi asentaa neljään 2,5- ja 3,5-tuumaisia asemia tukevaan paikkaan.

Kotelossa on ilmeisesti myös etupaneeliliitäntöinä yksi USB 3.1 Gen 2 Type-C -liitäntä, kaksi USB 3.0 Type A -liitäntää ja HD Audio -liitännät, mutta ainakaan allekirjoittanut ei niiden sijaintia onnistu kuvista hahmottamaan. Kotelon vasemmalta kyljeltä löytyy yksi ja oikealta puolen kolme 120 mm:n tuuletinpaikkaa, jotka tukevat lisäksi 120 mm:n ja 360 mm:n nestekierron jäähdyttimiä. Jäähdyttimen ja sen tuuletinten korkeus saa olla kuitenkin yhteensä korkeintaan 50 mm.

Kotelon ulkomitat ovat suomupanssari suljettuna 800 x 960 x 960 mm ja avattuna 800 x 1300 x 1300 mm. Mikäli kotelo asennetaan lattiatelineeseen, on koko kokonaisuuden mitat 2300 x 1000 / 1300 x 1500.

In Win ei ole kertonut kuinka suuren painoksen koteloita se aikoo valmistaa tai milloin ja mihin hintaan ne tulevat myyntiin.

