OnePlus 8- ja 8 Pro -mallit julki – huippumallissa kaivattu langaton lataus ja IP68-suojaus

Molemmat uutuusmallit tukevat 5G-yhteyksiä.

OnePlus on julkistanut tänään odotetusti uudet OnePlus 8 -sarjan älypuhelimensa. Julkistuksessa ei nähty suuria yllätyksiä, sillä valtaosa ominaisuuksista oli jo ennakkoon tiedossa. Kuten jo ennakkoon hieman arvailtiin, huhuttua edullisinta Lite-versiota ei julkaistu ainakaan tässä yhteydessä. Nyt julkaistut OnePlus 8 Pro ja OnePlus 8 ovat kumpikin varustettu 5G-yhteyksillä, eikä erillisiä 4G-malleja tule tällä tietoa saataville.

Huippumalli OnePlus 8 Pro tuo uusina ominaisuuksina mm. 120 hertsin näytön, IP68-suojatun rakenteen sekä langattoman latauksen. Puhelimen 6,78-tuumainen AMOLED-näyttö tukee QHD-tarkkuutta sekä 120 hertsin ruudunpäivitysnopeutta. Myös käyttöliittymää ja sovelluksia on optimoitu toimimaan yhdessä korkeamman ruudunpäivitysnopeuden kanssa. Näytöllä on HDR10+-tuki ja se yltää jopa 1300 nitin pistemäiseen kirkkauteen. Näyttö on saanut myös A+ -arvosanan näyttöjä arvioivalta DisplayMatelta.

Järjestelmäpiirinä toimii uusimman sukupolven Snapdragon 865 ja sen parina on X55 5G-modeemi. Puhelin tukee SA- ja NSA-verkkotekniikoita alle 6 GHz taajuusalueella. Yhteyspuolella tuettuna ovat myös Cat.18/13-nopeusluokan LTE, Bluetooth 5.1 sekä WiFi 6. RAM-muistivaihtoehtoja ovat 8 ja 12 Gt ja tallennustilavaihtoehtoja 128 ja 256 Gt. Muistikorttipaikkaa ei ole.

Kamerapuolella on käytössä varsin mielenkiintoista rautaa. 48 megapikselin pääkamera perustuu Sonyn uuteen suurikokoiseen IMX689-sensoriin, jonka pikselikoko on 1,12 mikrometriä, ja sen parina toimii f1.78-aukkosuhteen optisesti vakautettu sensori. Myös ultralaajakulmakameran sensorin resoluutio on 48 megapikseliä, mutta pikselikoko tavanomaisempi 0,8 mikrometriä. Kahdeksan megapikselin telekamera tarjoaa optisen kuvanvakautuksen ja kolminkertaisen zoomin. Lisäksi kamerakvartetin täydentää viiden megapikselin värisuodatinkamera, jota käytetään väriefektien toteuttamiseen. Etukamera käyttää edeltäjämallista tuttua 16 megapikselin sensoria ja se on nyt sijoitettu näytön ylänurkan reikään.

Akun kapasiteettia on kasvatettu 4510 mAh:iin ja varustukseen on vihdoin lisätty tuki langattomalle lataukselle. OnePlussan hengen mukaisesti langattomasta latauksesta on täytynyt tehdä nopea, joten se toimii 30 watin teholla ja vaatii erikseen 69 euron hintaan myytävän langattoman pikalatauksen toimiakseen maksiminopeudella. Valmistaja lupaa akun täyttyvän langattomasti tyhjästä 50 %:iin 30 minuutissa. Langallisen latauksen osalta tuettuna on edeltäjämallista tuttu 30 watin Warp Charge 30T.

OnePlus 8 Pron tekniset tiedot:

Ulkomitat ja paino: 165,3 x 74,4 x 8,5 mm, 199 grammaa

Näyttö: 6,78”, 1440 x 3168, 513 PPI, 19,8:9, AMOLED, 120 Hz, HDR10+, 1300 nit

Qualcomm Snapdragon 865 -järjestelmäpiiri + Snapdragon X55 -modeemi

8 tai 12 Gt LPDDR5 RAM-muistia

128 tai 256 Gt kaksikaistaista UFS 3.0 -tallennustilaa

5G NSA (n1, n3, n7, n28, n78), 5G SA (n78)

LTE Cat.18/13 (1200/150 Mbit/s), 5CA, 4×4 MIMO, Dual SIM

WiFi 6, 2,4 & 5 GHz, 2×2 MIMO

Bluetooth 5.1 (aptX HD, LDAC, AAC), GPS (L1 & L5), Galileo (E1 & E5a), Beidou, GLONASS, SBAS, NFC

Etukamera: 16 megapikseliä, Sony IMX471, 1,0 um pikselikoko, kiinteä tarkennus, f2.45

Takakamera: 48 megapikselin laajakulmakamera, 1/1,4” Quad Bayer sensori (Sony IMX689), 1,12 µm pikselikoko, f1.78, 7 linssiä, OIS 48 megapikselin ultralaajakulmakamera, 1/2″ Quad Bayer -sensori (Sony IMX586), f2.2, 120 asteen kuvakulma, PDAF 8 megapikselin telekamera, 1,0 um pikselikoko, f2.44, 3x hybridizoom, OIS 5 megapikselin värisuodatinkamera, f2.4 kaksois-LED-salama 4K 30&60 FPS videokuvaus, 1080p 240 FPS ja 720p 480 FPS hidastuskuvaus

Stereokaiuttimet, Dolby Atmos

Akku ja lataus: 4510 mAh, 30 W Warp Charge 30T -pikalataus, 30 W Warp Charge 30 Wireless -langaton lataus, USB Type-C (3.1 Gen 1)

OxygenOS 10.5 (Android 10)

OnePlus 8 on puolestaan seuraaja viime syksynä julkaistulle OnePlus 7T -mallille ja se sijoittuu pari sataa euroa Pro-mallia edullisempaan hintaluokkaan. Siitä huolimatta hinta on noussut edeltäjämalliin nähden 90 eurolla – syynä on ilmeisesti pääosin 5G-yhteydet. OnePlussan mukaan valmistusprosessi on OnePlus 8:n rakenteessa sama kuin Prossa, mutta sille ei ole haettu IP-sertifiointia (ilmeisesti kustannussyistä). Sisarmallin tapaan runko on alumiinia ja etu- ja takakuori Gorilla Glass -lasia.

OnePlus 8:n 6,55-tuumainen näyttöpaneeli on keskeisiltä ominaisuuksiltaan tuttu 7T-mallista – se tarjoaa 20:9-kuvasuhteen, Full HD -tarkkuuden sekä 90 hertsin ruudunpäivitysnopeuden. Näytön kerrotaan saaneen JNCD 0.4 -väritarkkuusluokituksen ja lisäksi A+-luokituksen DisplayMaten testeissä. Järjestelmäpiiri, muistivaihtoehdot ja yhteysominaisuudet ovat Pro-mallin kanssa yhteneväiset.

Takakamera tarjoaa 48 megapikselin pääkameran (IMX586) sekä 16 megapikselin ultralaajakulmakameran, joista kumpainenkin ovat tuttuja edeltäjämalli 7T:stä. Huonona kehityssuuntana telekamerasta on kuitenkin valitettavasti luovuttu ja sen tilalle on tuotu kahden megapikselin makrokamera. Etukamera on edeltäjämallista tuttu 16 megapikselin IMX471-sensori f2.0-aukkosuhteen kiinteätarkenteisella objektiivilla.

Akun kapasiteettia on kasvatettu 4300 mAh:iin ja se tukee tuttua 30 watin pikalatausta, joka lataa akun tyhjästä 50 prosenttiin 22 minuutissa. Langattoman latauksen tukea ei perusmallista löydy.

OnePlus 8:n tekniset tiedot:

Ulkomitat ja paino: 160,2 x 72,9 x 8,0 mm, 180 grammaa

Näyttö: 6,55”, 1080 x 2400, 20:9, 402 PPI, AMOLED, 90 Hz, HDR10+, 1100 nit

Qualcomm Snapdragon 865 -järjestelmäpiiri, Snapdragon X55 -modeemipiiri

8 tai 12 Gt LPDDR5 RAM-muistia

128 tai 256 Gt kaksikaistaista UFS 3.0 -tallennustilaa

5G NSA (n1, n3, n7, n28, n78), 5G SA (n78)

LTE Cat.18/13 (1200/150 Mbit/s), 5CA, 4×4 MIMO, Dual SIM

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2,4 & 5 GHz,

Bluetooth 5.1 (aptX HD, LDAC, AAC), GPS (L1 & L5), Galileo (E1 & E5a), Beidou, GLONASS, SBAS, NFC

Etukamera: 16 megapikseliä, Sony IMX471, f2.0

Takakamera: 48 megapikselin 1/2” Quad Bayer pääsensori (Sony IMX586), 0,8 µm pikselikoko, f1.75, OIS 16 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.2, 116 asteen kuvakulma 2 megapikselin makrokamera, 1,75 um pikselikoko, f2.0 kaksois-LED-salama 4K 30&60 FPS videokuvaus, 1080p 240 FPS ja 720p 920 FPS hidastuskuvaus

Stereokaiuttimet, Dolby Atmos

Akku ja lataus: 4300 mAh, 30W Warp Charge 30T -pikalataus, USB Type-C (3.1 Gen 1)

OxygenOS 10.5 (Android 10)

Softapuolella molemmat puhelinmallit tarjoavat OxygenOS-käyttöliittymän uusimman version, joka tuo mukanaan mm. suorituskykyparannuksia, parannetun kaikki sovellukset kattavan tumman teeman, parannetun kamerasovelluksen sekä dynaamiset taustakuvat. Kotinäkymässä Shelf-näkymä on korvattu Googlen Discover -näkymällä ja käyttöliittymä tukee myös Alexa-virtuaaliavustajaa. OnePlus 8 -mallit sisältävät lisäksi pääsyn Google One -jäsenpalveluihin, kuten laajennettuun pilvitallennustilaan.

OnePlus 8 -mallien ennakkomyynti alkaa välittömästi ja laitteet tulevat saataville viikon päästä, eli 21. huhtikuuta. Innokkaimmat voivat hankkia puhelimensa jo tänään OnePlussan kotisivuilla ja Telia yhteisössä järjestettävistä online-pop-up-myynneistä. OnePlus 8:n hinnat alkavat 8 & 128 Gt:n version 699 eurosta. OnePlus 8 Pron hinnat alkavat 8 & 128 Gt:n version 899 eurosta. Molempien mallien 12 & 256 Gt versio maksaa 100 euroa ekstraa.

Molemmista puhelimista tulee saataville kolme värivaihtoehtoa. Molempien mallien yhteisiä värejä ovat Musta helmi ja Jäätävän vihreä. Lisäksi mallikohtaisia erikoisvärejä ovat OnePlus 8:n Tähtienvälinen hehku sekä OnePlus 8 Pron Merensininen.

Uusien puhelinmallien ohella OnePlus julkaisi myös uudet Bullets Wireless Z -kuulokkeet 49 euron hintaan. Niskan taakse asettuvat kuulokkeet tarjoavat jopa 20 tuntia toistoaikaa yhdellä latauksella ja ne ovat IP55-suojatut.

io-techin kirjoitetut ensituntumat puhelimista voi lukea tuoreeltaan täältä: Ensituntumat – OnePlus 8 ja 8 Pro. Videoensituntumat löytyvät puolestaan io-techin kanavalta YouTubesta.

Lähde: OnePlus