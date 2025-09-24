100 miljardin sijoitus toteutuu vaiheittain, kun yhtiöt rakentavat vähintään 10 gigawatin edestä tekoälypalvelimia seuraavan sukupolven kielimalleille.

NVIDIA dominoi tällä hetkellä tekoälykenttää vahvasti, vaikka mukana on niin uusia kuin vanhojakin kilpailijoita. Tekoälybuumin myötä myös yhtiön kassavirta on noussut sellaisiin sfääreihin, ettei pikkuhiluista ole puutetta. Yhtiö ilmoittikin hiljattain investoineensa 5 miljardia dollaria Inteliin.

Intel-sijoitus ei ole kuitenkaan mitään verrattuna OpenAI:n kanssa tehtyyn aiesopimukseen. NVIDIA ja OpenAI ilmoittivat aikeistaan rakentaa vähintään 10 gigawatin edestä NVIDIAn tekoälypalvelimia pyörittämään OpenAI:n seuraavan sukupolven tekoälymalleja. NVIDIA tulee investoimaan OpenAI:n yhteensä 100 miljardia dollaria sitä mukaa, kun projekti edistyy.

Ensimmäinen OpenAI:n ja NVIDIAn gigawatin järjestelmä tullaan suunnitelmien mukaan ottamaan käyttöön vuoden 2026 jälkimmäisen puoliskon aikana ja se tulee perustumaan Vera Rubin -alustaan. Alustaan kuuluvat 88 kustomoituun Arm-ytimeen perustuva, SMT-teknologian avulla 176 säiettä suorittava Vera-prosessori ja kahdesta sirusta rakentuva Rubin-laskentapiiri, joka yltää jopa 50 PFLOPSin suorituskykyyn matalalla FP4-tarkkuudella ja jonka tukena on 288 Gt HBM4-muistia.

NVIDIA on ehtinyt vakuuttaa lisäksi, ettei yhteistyöprojekti tule vaikuttamaan sen sitoutumiseen tai piirien saatavuuteen muille asiakkaille. Yhtiön mukaan jokainen sen asiakas on sille ykkösprioriteetti riippumatta siitä, omistaako NVIDIA siivun asiakkaasta vai ei. Toisaalta tosiasia on myös se, että piirejä saadaan tuotettua vain rajallinen määrä tietyssä ajassa, eikä mainittu aikataulu ainakaan näytä asettavan OpenAI:ta jonon perälle; se on saamassa Vera Rubinin käyttöön heti ensimmäisten joukossa.

Reuters on ehtinytkin jo uutisoimaan, että yhtiöiden aikeet nostivat välittömästi lakiasiantuntijoiden ja kilpailuviranomaisten kulmakarvoja. Vaikka NVIDIA vakuuttaa, ettei sijoitukset vaikuta sen sitoutumiseen muihin asiakkaisiinsa, asettaa merkittävän siivun omistaminen myös paineita suosia asiakasta, mikä voi asettaa markkinat epätasa-arvoiseen asemaan useammallakin tavalla; yhtäältä NVIDIAn muut asiakkaat voivat jäädä paitsioon piirien toimituksissa ja toisaalta se voi vaikuttaa NVIDIAn kilpailijoiden mahdollisuuksiin saada myytyä omia tuotteitaan OpenAI:n käyttöön.

Lähde: NVIDIA, Tom’s Hardware (1), (2)