Intel ajaa Pentium- ja Celeron-brändejä alas

Toistaiseksi perinteisten nimien vaihtumisesta Intel Processor -brändiin on ilmoitettu vain kannettavien osalta, mutta tiedotteen muotoilu vihjasi saman olevan edessä muuallakin.

Intel Pentium on nimi, joka lienee syöpynyt kaikkien pidempää alaa seuranneiden selkärankoihin. Celeron ei herätä kaikissa yhtä lämpimiä tunteita, mutta etenkin ylikellottajien parissa alkupään halpisprosessorit ansaitsivat legendaarisen maineen.

Pentiumin tarina alkoi vuonna 1993, kun yhtiö halusi erottaa omat prosessorinsa muiden valmistajien ”klooneista”. Yhtiö ei voinut estää kilpailijoita käyttämästä samoja numeroyhdistelmiä, kuin esimerkiksi Intelin omissa 386- ja 486-prosessoreissa, joten 586:n sijasta yhtiö päätti keksiä nimen, jonka käytön se voi estää kilpailijoiltaan. Pentium viittaa suoraan 586-sukupolveen kreikan numeroa 5 tarkoittavasta Pente-sanasta johdettuna.

Pentium säilyi Intelin kuluttajapuolen huippumallien nimenä aina vuoteen 2008 asti, jolloin mobiilipuolella jo aiemminkin nähty Intel Core -brändi otettiin käyttöön työpöytäprosessoreissa. Sittemmin nimeä on käytetty yhtiön edullisimman pään prosessoreissa Celeron-mallien yläpuolella aina tähän päivään saakka.

Celeron tuotiin markkinoille selvästi Pentiumia myöhemmin vuonna 1998. Latinan nopeaa tarkoittavasta Celer-sanasta johdetut Celeron-prosessorit ovat perustuneet perinteisesti samoihin ytimiin kuin Pentiumit, mutta karsituin ominaisuuksin. Ensimmäinen Covington-koodinimellinen Celeron oli Pentium II -prosessori ilman L2-välimuistia ja Slot 1 -prosessoreiden muovikoteloa. Celeron on pysynyt koko matkan tähän päivään mukana heti Pentium-nimen alapuolella.

Nyt pitkä, Pentiumin osalta liki 30-vuotinen taival on tulossa päätökseen. Intel on ilmoittanut lopettavansa Pentium- ja Celeron-nimen käytön edullisissa kannettavissa ja korvaavan ne Intel Processor -nimellä. Yhtiö perustelee päätöstä malliston nimeämisen suoraviivaistamisella, mikä mahdollistaa paremman keskittymisen sen Core-, Evo- ja vPro-lippulaivabrändeihin. Toistaiseksi Intel ei ole kommentoinut koskeeko muutos myös tulevia työpöytämalleja, mutta toisaalta päivityksen kerrotaan suoraviivaistavan nimeämistä läpi koko PC-markkinoiden, on tästä ainakin vahvoja viitteitä olemassa.

Lähde: Intel