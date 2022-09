AMD julkaisee RDNA3-arkkitehtuurin 3. marraskuuta

Julkaisupäivästä kertomisen ajoittuminen samalle päivää NVIDIAn GeForce RTX 40 -julkaisun kanssa ei liene sattumaa.

AMD on varmistanut jo useampaan otteeseen julkaisevansa RDNA3-arkkitehtuuriin perustuvat näytönohjaimet ainakin huippumallien osalta tämän vuoden aikana. Nyt tälle lupaukselle on saatu myös jotain konkreettisempaa päivämäärää.

AMD:n Scott Herkelman on twiitannut AMD:n tulevan julkaisemaan RDNA3-arkkitehtuurin 3. marraskuuta. Uuden arkkitehtuurin odotetaan olevan ensimmäinen useampaan siruun perustuva grafiikkapiiri kuluttajapuolella ja yhtiön toimitusjohtaja Lisa Su on varmistanut ainakin osan siruista olevan TSMC:n 5 nanometrin luokan prosessilla valmistettuja.

RDNA3:n on luvattu parantavan energiatehokkuutta nykyisen Radeon RX 6000 -sarjan RDNA2-arkkitehtuuriin yli 50 %. Merkittävä osa tästä tulee uudesta valmistusprosessista, mutta myös arkkitehtuurin päivityksillä on oma osansa koko paketista. Arkkitehtuurissa on muun muassa uudistettu Compute Unit -yksiköiden rakennetta ja uuden sukupolven Infinity Cachen on luvattu olevan aiempaa tiiviimpää ja vähävirtaisempaa. AMD:n Linux-päivitysten ja muiden perusteella tiedetään, että RDNA3 tulee tukemaan joitain uusia tekoälyyn liittyviä käskyjä ja säteenseurantapuolellekin on luvassa jotain uutta. Mediapuolella RDNA3:lle on varmistunut jo AV1-tuki sekä purun että pakkauksen osalta.

Lähde: Scott Herkelman @ Twitter