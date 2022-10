Uusi 3DMark-testi hyödyntää DirectX 12 Ultimatea ja sen ominaisuuksia kuten DXR Tier 1.1 -säteenseurantaa ja Mesh-varjostimia.

3D-testimaailman veteraani, kotimaisista maisemista maineeseen ponnistanut UL Benchmarks on laajentanut jälleen 3DMark-testikokonaisuutta. Toisin kuin viime aikojen ominaisuustestit, uusi 3DMark Speed Way on perinteisempi ns. täysi grafiikkatesti.

3DMark Speed Way on DirectX 12 Ultimate -rajapinnan ominaisuuksia hyödyntävä uusi testi, jonka kehityksessä on otettu huomioon useiden eri alan yritysten ajatuksia, erikseen tiedotteessa mainitaan AMD, Intel ja NVIDIA. Testissä hyödynnetään DirectX Raytracing Tier 1.1 -tasoa reaaliaikaisen global illumination -valaistuksen ja heijastusten renderöintiin sekä Mesh-varjostimia on hyödynnetty suorituskyvyn optimoinnissa.

Testipakettiin kuuluu uusi VS.-tila, jossa voi vertailla kattavasti omaa Speed Way -testitulostaan suoraan mihin tahansa muuhun Speed Way -tulokseen kätevästi graafeilla visualisoituina. Interaktiivisessa tilassa käyttäjä voi hallita Speed Way -testin maailman valaistusta ja kameran tarkennusta. Siihen on rakennettu myös työkalu, jolla voi vertailla, miltä sama kohta testissä näyttäisi ilman säteenseurantaefektejä.

Tuloksia pääsee ihmettelemään Graphics Score -pisteinä ja keskimääräisenä ruudunpäivitysnopeutena, mutta tuttuun tapaan tarjolla on myös tietoa tietokoneen eri osien lämpötiloista ja kellotaajuuksista testin aikana.

3DMark Speed Way on saatavilla Steamista päivityksenä 3DMark Advanced- ja Professional Edition -versioihin 3,99 euron hintaan. Täyden 3DMark Advanced Edition -paketin hintaa korjataan tiedotteen mukaan eilisestä lähtien viidellä dollarilla ylöspäin, mutta ainakin Suomesta ostettaessa hinta on tällä hetkellä 29,99 euroa.

Lähde: 3DMark Speed Way