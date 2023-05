Core Ultra? Intel uudistamassa prosessoreiden mallinimiä

Intel on muuttamassa jo pitkään käytössä ollutta prosessoreiden nimeämiskäytäntöä Meteor Lake -prosessoreiden myötä. Työpöytäprosessorit julkaistaan myöhemmin tänä vuonna ja niiden on odotettu saapuvan myyntiin perinteisesti nimettynä 14. sukupolven Core-prosessoreina. Aiemmin vuotaneissa dokumenteissa Meteor Lakeista suorituskykyisimmät työpöytäprosessorit olisivat vain 65-wattisia i5-malleja.

BoringTextReviews-sivusto löysi kuitenkin Ashes of the Singularity -pelin testitietokannasta Intelin vielä julkaisemattoman prosessorin, joka tunnistuu nimellä Intel Core Ultra 5 1003H. Ensimmäisenä nimessä herättää huomion pitkäaikaisen ”i”-liitteen puutos ja korvautuminen Ultralla.

Yes, we are making brand changes as we’re at an inflection point in our client roadmap in preparation for the upcoming launch of our #MeteorLake processors. We will provide more details regarding these exciting changes in the coming weeks! #Intel

— Bernard Fernandes (@Bernard_P) May 1, 2023