Uutisoimme aiemmin Intelin markkinointiväen vierailleen Gamers Nexuksen studiolla avaamassa Arc-arkkitehtuurien saloja. Nyt yhtiö on julkaissut myös omat videonsa ja artikkelinsa tulevien näytönohjainten tiimoilta.

Intelin tuoreella videolla esitellään Gamers Nexuksenkin videolla esiin päässeen Arc A750 -näytönohjaimen suorituskykyä eri peleissä. Kuten valmistajien omissa esittelyissä yleensä, on syytä olettaa, että käytetyt pelit on valittu valmiina olevien optimointien perusteella. Intelin Tom Petersen kertoi Gamers Nexuksen videolla, että yhtiöllä on vielä paljon työtä ajureiden saralla, mutta joidenkin DirectX 12- ja Vulkan-pelien toimivan jo odotetulla suorituskykytasolla.

Arc A750 sijoittuu Intelin näytönohjaintaulukossa ensimmäisen sukupolven yläpäähän, kuten 7-numerosta voi päätellä, mutta kyseessä ei ole huippumalli vaan leikattu versio. Verrokkina oli NVIDIAn GeForce RTX 3060 ja resoluutiona 2560×1440 High-asetuksin. Testialustana toimi Core i7-12900K Asuksen ROG Maximus Z690 -emolevyllä ja 32 Gt:llä DDR5-4800-muistia. Intelin lukujen mukaan Arc A750 voitti RTX 3060:n kaikissa peleissä ja suurimmillaan ero oli 17 % F1 2021:ssä. Cyberpunkissa ero oli 15 %, Controlissa 14 %, Borderlands 3:ssa 13 % ja lopulta Fortnitessa 6 %.

Lähde: Intel