Demossa ei ole raakaa FPS-dataa, mutta ruudunpäivitys vaikuttaa sulavalta niin natiivina kuin 60-80 % parempaa suorituskykyä tarjoavana XeSS-skaalattuna versionakin.

Intel on julkaissut YouTubessa uuden Talking Tech -videon, jossa aiheena on tällä kertaa Meteor Lake -kannettavat ja XeSS-skaalain. Markkinointivideolla ei nähdä tällä kertaa tuttua parivaljakkoa, sillä Ryan Shrout lähti yhtiön listoilta jokin aika sitten, vaan asialla ovat teknologiaevankelistaksi kuvailtu Alejandro Hoyos ja Intelin teknisen markkinoinnin vanhempi insinööri Chuck Duvall.

Intelin uusissa Meteor Lake -prosessoreissa on siirrytty käyttämään useamman sirun rakennetta Foveros-paketoituna yhteen piiriin, ja Duvallin mukaan GPU-siru on yksi sen ehdottomasti parhaista ominaisuuksista. Xe-LPG-arkkitehtuuriin perustuvan integroidun grafiikkaohjaimen suorituskyky on Duvallin mukaan niin hyvä, että sitä voisi kutsua erillisnäytönohjaimeksi integroituna prosessoriin. Siru valmistetaan TSMC:n 5 nanometrin luokan prosessilla.

Intelin tarkemmin määrittelemätön Meteor Lake -prosessori pyörittää videolla Dying Light 2 -peliä, mutta valitettavasti tarkkoja FPS-lukuja ei ole nähtävillä. Vaikka videon fokuksessa on nimenomaan XeSS-skaalain, vaikuttaa demossa nähtävä suorituskyky sulavalta myös natiivina 1080p-resoluutiolla. Verrokkina oleva XeSS-versio pyörii Intelin lukujen mukaan jatkuvasti noin 60-80 % nopeammin, kuin natiivi, mutta lukuja silmäillessä tulee huomioida, että XeSS-versio renderöidään sisäisesti 720p-resoluutiolla. Mukana videolla ovat myös reaaliaikaiset tehonkulutuslukemat, jotka pysyvät kummassakin tapauksessa alle 30 watissa.

XeSS eli Xe Super Sampling on Intelin temporaaliskaalain, joka hyödyntää tekoälyalgoritmeja parhaan skaalaustuloksen saamiseksi. Teknologia on mukana yhtiön mukaan jo 80 pelissä ja lisää on luvassa tulevaisuudessa. Videolla raskaan työn raatajana toimiva määrittelemätön Meteor Lake -prosessori tulee kuluttajien saataville joulukuussa Core Ultra -brändättynä.